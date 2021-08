London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

14,672 GBP -0,43% (12.08.2021, 16:26)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (12.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Ölpreise würden auch am Donnerstag auf Erholungskurs bleiben. Die Nordsee-Sorte Brent koste weiterhin mehr als 71 USD und sei damit 3 USD teuer als zu Wochenbeginn. Gleiches gelte für WTI-Öl, das knapp über 69 USD notiere. Dieses Preisniveau stütze die Royal Dutch Shell-Aktie.Auftrieb geben der vom American Petroleum Institute (API) gemeldete Abbau der Rohöl- und Benzinvorräte in den USA sowie Aussagen der US-Energiebehörde EIA in ihrem jüngst veröffentlichten Kurzfristausblick zur US-Benzinnachfrage. Diese sei zwischen Mai und Juli höher ausgefallen als erwartet. Im ersten Halbjahr 2021 habe sie bei 8,6 Mio. Barrel pro Tag gelegen und damit 300.000 Barrel pro Tag höher als im vorherigen Halbjahr.Royal Dutch Shell habe jüngst starke Zahlen vorgelegt und nd bei den derzeitigen Notierungen des schwarzen Goldes sprudeln die Gewinne bei dem Öl-Riesen weiter. Anleger könnten bei der Aktie jedenfalls weiter an Bord bleiben. Wichtig: Den Stoppkurs sollte man bei 13,60 Euro setzen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.08.2021)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:17,416 EUR -2,01% (12.08.2021, 16:39)XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:17,442 EUR -1,71% (12.08.2021, 16:25)