Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (20.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Rund um den Globus steige die Zahl der positiven Meldungen zum Coronavirus. In fast allen Industrieländern sei es gelungen, die Kurve abzuflachen. Nun werde verstärkt über Lockerungen diskutiert, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Den Ölpreisen helfe dies noch nicht. Sie würden ein schwerer Belastungsfaktor für den Aktienkurs von Shell bleiben.So seien die Ölpreise im asiatischen Handel heute weiter gefallen. Während der Nachfrageeinbruch wegen der Corona-Krise weiter anhalte, hätten sich am US-Markt zuletzt die Sorgen gemehrt, die dortigen Öl-Lagerstätten könnten ihre Kapazitätsgrenzen erreichen. Am Morgen sei der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI um 3,59 Dollar auf 14,68 Dollar und damit auf ein neues 21-Jahres-Tief gesunken.Der Einbruch der Preise für US-Öl habe sich damit seit Jahresbeginn auf knapp 75 Prozent belaufen. Die Sorgen in Bezug auf die Rohöllager hätten die Kurse im Vergleich zum Nordsee-Öl stärker einbrechen lassen, hier hätten sich die Abschläge in diesem Jahr zuletzt auf nur 68 Prozent belaufen.Wie Marktbeobachter der Australia & New Zealand Banking Group berichtet hätten, sei der Lagerbestand in Cushing, Oklahoma, seit Beginn des Monats März um satte 50 Prozent angestiegen. "Wir haben noch Hoffnung auf eine Erholung zum Ende des Jahres", hätten die Experten geäußert. Am Samstag habe die Nachrichtenagentur Bloomberg bereits in einer Kreisemeldung berichtet, dass auch beim staatlichen Ölkonzern Mex die Kapazitäten knapp würden. Es werde daher versucht auf gecharterte Tanker auszuweichen.Der Einbruch der Weltwirtschaft in Folge der weltweiten Bemühungen zur Eindämmung der Virus-Pandemie sei im Verlauf der letzten Woche durch neue Zahlen belegt worden. Wie China am Freitag mitgeteilt habe, sei die Wirtschaftsleistung erstmals seit Jahrzehnten gesunken. Marktbeobachter hätten in den Zahlen einen Anhaltspunkt für das gesehen, was Europa und Nordamerika noch bevorstehe.Das Marktumfeld für Energie-Aktien bleibe weiterhin sehr schwierig. Daher seien Investments in Aktie wie Royal Dutch Shell derzeit ausnahmslos etwas für mutige Anleger mit einem langen Atem. Wer investiert ist, sollte seine Position mit einem Stoppkurs bei 11,80 Euro absichern, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.04.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Shell.