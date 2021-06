Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MM408, WKN: A0ER6S, Ticker-Symbol: R6C3, London: RDSB, Nasdaq OTC-Symbol: RYDBF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (01.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MM408, WKN: A0ER6S, Ticker-Symbol: R6C3, London: RDSB, Nasdaq OTC-Symbol: RYDBF) unter die Lupe.Die Ölpreise seien am Dienstag vor einer Zusammenkunft großer Förderländern gestiegen. Am Morgen habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 70,08 US-Dollar gekostet. Das seien 76 Cent mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 1,22 Dollar auf 67,54 Dollar gestiegen.Am Dienstag würden die Energieminister des Rohölverbunds OPEC+ über ihre Förderpolitik beraten. Es werde erwartet, dass die Politik einer schrittweisen Förderausweitung fortgesetzt werde. Konkret gehe es um das Produktionsniveau ab Juli. Vor der Sitzung habe sich ein OPEC-Komitee zuversichtlich für die künftige Nachfrageentwicklung gegeben.Der Verbund sehe sich derzeit mit gegensätzlichen Entwicklungen konfrontiert. Einerseits spreche die günstigere Corona-Lage in den USA, China und weiten Teilen Europas für eine höhere Erdölnachfrage. Andererseits würden viele asiatische Länder und einige südamerikanische Staaten mit neuen Corona-Wellen kämpfen. Hinzu komme die Frage, wie sich die Atomverhandlungen mit Iran entwickeln. Davon hänge ab, ob das OPEC-Land weniger Sanktionen unterliege und seine Ölexporte steigen könne.Die Aktie von Royal Dutch Shell könne von den zuletzt gestiegenen Ölpreisen allerdings weiter nicht profitieren. Das Papier (B-Aktie) habe am Montag 0,3 Prozent auf 1.286,20 Britische Pence verloren. Die kanadische Bank RBC sehe dies als gute Kaufchance. Sie habe die B-Aktie von Shell auf "outperform" mit einem Kursziel von 2.200 Pence belassen. Sie stehe zudem auf der "Global Energy Best Ideas List", habe Analyst Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie geschrieben."Der Aktionär" bleibt für die Aktie von Royal Dutch Shell mittel- bis langfristig ebenfalls zuversichtlich gestimmt. Anleger können bei der günstig bewerteten Aktie weiterhin an Bord bleiben, so Marion Schlegel. Nicht zu verachten außerdem: die starke Dividendenrendite von derzeit 3,6 Prozent. (Analyse vom 01.06.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: