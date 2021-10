Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (01.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Seit Wochen würden die Ölpreise anziehen - und mit ihnen die Aktienkurse von Produzenten wie etwa Royal Dutch Shell. Jedoch würden sich die Stimmen mehren, wonach die Ölpreis-Rally eine durchaus längere Verschnaufpause einlegen dürfte. Hinweise auf eine derartige Korrekturbewegung gebe es derzeit gleich mehrere.So würden etwa die OPEC-Staaten wieder mehr Öl fördern. Im September sei die Produktion jüngsten Daten zufolge um 420.000 Barrel pro Tag auf nun 27,3 Millionen Barrel gestiegen. Das sei der höchste Stand seit April 2020. Experten seien sich allerdings noch uneinig, ob dies dazu führen werde, dass die Ölpreis-Rally ende. Anleger würden gespannt darauf warten, was die Länder bei ihrer am 4. Oktober beginnenden Sitzung beschließen würden.Doch auch zahlreiche Nicht-OPEC-Staaten möchten ihre Förderung wieder erhöhen, in den USA sei die Zahl der Bohrlöcher ebenfalls weiter geklettert. Zudem drücke der zuletzt wieder stärker gewordene US-Dollar, der traditionell eine Belastung für Rohstoffkurse sei, auf die Stimmung.Darüber hinaus werde in den USA sogar darüber diskutiert, Teile der üppigen Rohöl-Reserven freizugeben. Dadurch könnten die Ölpreise stabilisiert werden, sollte die OPEC+ bei ihrer nächsten Sitzung keine raschere Anhebung der Förderquoten beschließen.Anleger können bei der günstig bewerteten Aktie daher nach wie vor am Ball bleiben (Stopp: 13,60 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: