Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (18.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Wie viele andere Öl- und Gasriesen stehe Royal Dutch Shell vor einem gewaltigen Spagat. Auf der einen Seite wolle man möglichst rasch klimaneutral werden. Auf der anderen Seite wolle man das Ertragsniveau auch für die kommenden Jahrzehnte auf einem hohen Niveau halten. Um möglichst beide Ziele zu erreichen, liege der Fokus neben einigen anderen Märkten vor allem auf einem hinsichtlich Erneuerbaren Energien erstaunlich gering entwickelten Land: Australien.Denn obwohl der Kontinent in den Bereichen Solar und auch Windkraft (speziell an den Küsten) über riesiges Potenzial verfüge, seien zuletzt 80 Prozent des Stroms in Kohlekraftwerken produziert worden. Das Land habe auch deshalb pro Kopf einen der höchsten CO2-Ausstöße weltweit.Royal Dutch Shell wolle dieses Potenzial für Erneuerbare Energien in den kommenden Jahren aber verstärkt nutzen. So habe Shell-Manager Maarten Wetselaar erklärt: "Wir haben Shell Energy Australia nicht so aufgebaut, dass es so groß bleibt wie es ist. Wir werden unsere Reichweite auf den Kunden ausweiten wollen ä geografisch und auf verschiedene Arten von Kunden." Bezüglich der langfristigen Perspektiven für Australiens Energiemarkt habe er erneut betont: "Grundsätzlich hat Australien fast alle Mittel", habe er gesagt. "Irgendwann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir in Australien ein bedeutendes Wasserstoffgeschäft haben werden."Es werde natürlich noch lange dauern, bis das Versorgungsgeschäft in Australien sich auch in der Konzernbilanz des Energieriesen bemerkbar mache. Grundsätzlich sei die Strategie, das Geschäft mit Erneuerbaren Energien in dem in dieser Hinsicht relativ rückständigen Australien auszubauen aber natürlich zu begrüßen. Die Aktie dürfte indes vorerst weiter von der Rally der Ölpreise profitieren.