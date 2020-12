XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

14,404 EUR -6,30% (21.12.2020, 17:40)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.311,20 GBp -5,07% (21.12.2020, 17:35)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Deutschland Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol Deutschland: R6C, London Stock Exchange-Ticker-Symbol: RDSA, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (22.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol Deutschland: R6C, London Stock Exchange-Ticker-Symbol: RDSA, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Der britisch-niederländische Energieriese gehe im vierten Quartal von milliardenschweren Belastungen aus. Nach Steuern würden diese wegen Wertminderungen, Restrukturierung von Vermögenswerten und belastenden Verträgen 3,5 bis 4,5 Mrd. USD betragen. Die Kosten im Zusammenhang mit dem Konzernumbau würden voraussichtlich im Jahr 2021 verbucht.Das Unternehmen habe im September einen harten Sparkurs angekündigt. Insgesamt sollten in den nächsten beiden Jahren bis zu 9.000 Stellen gestrichen werden. Gleichzeitig solle in der bislang wichtigsten Sparte, der Förderung und Produktion von Öl und Gas, gespart werden.Royal Dutch Shell habe weiter mitgeteilt, dass höhere Betriebskosten im Schlussquartal das bereinigte Ergebnis in allen Geschäftsbereichen beeinträchtigen würden. Bei der Förderung von Öl und Gas erwarte das Unternehmen aufgrund des aktuellen Preisumfelds und Steuerbelastungen einen Verlust beim bereinigten Ergebnis.Die Zahlen über weitere Abschreibungen und Belastungen würden sich natürlich alles andere als berauschend lesen. Andererseits sei die gestrige Meldung keine große Überraschung gewesen. Wichtig bleibt für Shell zunächst weiterhin ein robuster Ölpreis. Im Zuge der Meldungen aus Großbritannien sei es für die Brent, WTI & Co sowie Royal Dutch Shell deutlich nach unten gegangen. Es könnte durchaus auch 2021 volatil weiter gehen. Die günstig bewertete Royal Dutch Shell-Aktie sei daher nach wie vor eher für mutige Anleger geeignet. Diese sollten ihren Stoppkurs bei 12,10 Euro belassen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.12.2020)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:14,528 EUR -0,16% (22.12.2020, 08:36)