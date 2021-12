London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (28.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Royal Dutch Shell-Aktie könne von den wieder steigenden Ölpreisen profitieren. Nach der Konsolidierung zuletzt ziehe das Papier des britisch-niederländischen Energieriesen in dieser Woche wieder an. Der Titel profitere allerdings auch weiter von einer positiven Analysteneinschätzung. RBC habe die B-Aktie von Royal Dutch Shell nach dem Abstimmungsergebnis auf der Aktionärsversammlung Mitte Dezember auf "outperform" mit einem Kursziel von 2.500 GBp belassen. Die Zustimmung der Anteilseigner zur Vereinfachung der Aktienstruktur und Verlegung des steuerlichen Hauptsitzes des Ölkonzerns nach London sei überwältigend gewesen, habe Analyst Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Am 28. Januar werde voraussichtlich der letzte Tag sein, an dem die Doppelaktien gehandelt würden, womit dieser Prozess früher als erwartet abgeschlossen würde. Zudem falle er mit der Veröffentlichung der Jahreszahlen am 3. Februar zusammen. Damit sei das Management in einer guten Position, um Pläne für einen groß angelegten Rückkauf bekannt zu geben.Ein Neueinstieg bei Royal Dutch Shell dränge sich zwar derzeit nicht auf. Anleger, die jedoch bereits investiert seien, könnten ihre Position weiter mit einem Stopp bei 15,70 Euro laufen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.12.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:19,572 EUR -0,15% (28.12.2021, 12:06)XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:19,572 EUR +0,16% (28.12.2021, 11:48)