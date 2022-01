XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

22,875 EUR +5,73% (26.01.2022, 17:35)



LSE-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.912,20 GBp +5,60% (26.01.2022, 17:35)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



LSE-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (26.01.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Ölpreise hätten am Mittwoch deutlich zugelegt. Gestützt worden seien sie durch den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. Die Rohstoffexperten der Commerzbank würden der Ukraine-Krise eine hohe Bedeutung für den Ölmarkt beimessen. Sollte der Konflikt zu einer Unterbrechung von Öllieferungen aus Russland führen, wären zumindest kurzfristig Ölpreise von deutlich über 100 USD zu erwarten, habe Analyst Carsten Fritsch erklärt. "Dieses Risiko rechtfertigt eine Risikoprämie auf den Ölpreis."Unterstützung komme von einem eher knappen Angebot bei zugleich solider Nachfrage. Schon seit längerem befinde sich der Markt in einer "Backwardation", in der die Preise von zeitnah verfügbarem Erdöl höher lägen als von späteren Öllieferungen. Unter Experten gelte diese Marktsituation als Knappheitssignal. Die in der vergangenen Woche stärker als erwartet gestiegenen US-Rohöllagerstände hätten die Ölpreise in diesem Umfeld nicht belastet.Auch die Aktien der großen Ölkonzerne hätten am heutigen Mittwoch erneut kräftig zulegen können. Der Royal Dutch Shell-Aktie sei der Sprung auf ein neues 52-Wochen-Hoch gelungen. Investierte Anleger sollten weiter an Bord bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:22,60 EUR +2,89% (26.01.2022, 21:50)