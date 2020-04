Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (30.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Der britisch-niederländische Energieriese habe heute seine Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Demnach habe Royal Dutch Shell einen um 46% gesunkenen bereinigten Gewinn von 2,86 Mrd. USD erzielt. Dies sei etwas mehr als Analysten im Vorfeld der Veröffentlichung erwartet hätten. Die Aktionäre treffe allerdings ein anderer Schritt.So kappe der Mineralöl- und Erdgas-Konzern in einem historischen Schritt seine Dividende. Nachdem der Gewinn im ersten Jahresviertel wegen der Corona-Pandemie und der Ölpreiskrise deutlich eingebrochen sei, sollten die Aktionäre nun noch eine Quartalsdividende von 0,16 USD pro Aktie erhalten, wie der Konzern heute mitgeteilt habe. Im Vorjahr habe Royal Dutch Shell für das erste Quartal noch 0,47 USD je Aktie ausgezahlt. Es sei das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass Royal Dutch Shell seine Dividende reduziere.Zuletzt habe der Konzern den negativen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie und dem Ölpreisverfall noch mit Maßnahmen begegnen wollen, die vornehmlich bei den Kosten im operativen Geschäft ansetzen würden. Diese sollten in den kommenden 12 Monaten im Vergleich zu 2019 um 3 bis 4 Mrd. USD sinken- Zudem sollten die Investitionen drastisch reduziert werden. Daneben habe Royal Dutch Shell auch ein laufendes Aktienrückkaufprogramm ausgesetzt und sich eine neue Kreditlinie i.H.v. 12 Mrd. USD gesichert.Stoppkurs nachziehen, rät Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.04.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Shell.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: