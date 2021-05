Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

16,42 EUR -1,06% (17.05.2021, 13:35)



XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

16,40 EUR -1,47% (17.05.2021, 13:17)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

14,02 GBP -1,13% (17.05.2021, 13:23)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Deutschland Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (17.05.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Aktie des weltweit größten Mineralöl- und Erdgas-Unternehmen Royal Dutch Shell habe trotz guter Quartalszahlen in den letzten zwei Wochen deutlich an Fahrt verloren. Morgen stehe beim Unternehmen die jährliche Hauptversammlung an. Trader könnten dabei mit neuen Impulsen rechnen. Das gelte es dabei zu beachten.Ende Herbst habe die Royal-Dutch-Shell-Aktie zu einer starken Erholungsbewegung angesetzt. Zum Jahreswechsel habe sich jedoch der kurzfristige Aufwärtstrend verlangsamt. In einer immer enger werdenden Range habe er dabei um die 50-Tage-Linie geschwankt, die im Moment bei 1.438 Pence stehe.Komme es am morgigen Dienstag während der jährlichen Hauptversammlung zu neuen Kaufimpulsen, könnte es aus charttechnischer Sicht spannend werden. Der Widerstand am GD50 verlaufe direkt an der horizontalen Linie, die vom Dezember-Hoch bei 1.449 Pence ausgehe.Werde diese massive Hürde erfolgreich überwunden, sei infolge des Kaufsignals mit einer dynamischen Aufwärtsbewegung bis an die Verlaufshochs bei 1.516 und 1.600 Pence zu rechnen. Sollte es bei der Hauptversammlung aber zu Verkaufsimpulsen kommen, würden die unteren Range-Kanten bei 1.335 und 1.290 Pence sowie der GD200 bei 1.275 Pence als Auffangnetz dienen.Anleger können bei der günstig bewerteten Aktie nach wie vor einsteigen (Stopp: 13,60 Euro), so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: