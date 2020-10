Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

10,266 EUR -1,31% (02.10.2020, 09:36)



Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

10,30 EUR -0,83% (02.10.2020, 09:21)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

9,25 GBP -4,52% (02.10.2020, 09:23)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (02.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Kursverläufe der europäischen Energieriesen BP, Shell und Total seien zuletzt wirklich besorgniserregend gewesen. Obwohl sich die Ölpreise noch relativ robust präsentiert hätten, sei es mit den Aktien der Öl- und Gasproduzenten stetig nach unten gegangen. Nach Ansicht der US-Investmentbank Goldman Sachs böten die aktuellen Niveaus Anlegern nun aber sehr gute Einstiegschancen.So habe Analyst Michele della Vigna erklärt, dass sich die Branche allmählich auf dem Weg zu einer Erholung befinde. Seiner Ansicht nach dürfte nun die Phase ständig sinkender Gewinnprognosen zu Ende gehen. Er selbst habe aber noch einmal seine Schätzungen angepasst und für alle drei Aktien noch einmal leicht die Kursziele verringert. So sehe er bei Total den fairen Wert nun bei 46,00 Euro (zuvor noch 48,00 Euro). Bei der B-Aktie von Shell sei das Ziel von 1.810 auf 1.740 Britische Pence (umgerechnet 19,11 Euro) gesenkt worden, bei BP von 530 auf 500 Pence - was satte 128 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liege.Della Vigna rate aber unverändert bei allen drei Dividendenaktien zum Kauf. Die BP-Aktie habe er zudem auf der vielbeachteten "Conviction Buy List" belassen. Die Anteilscheine der Briten würden sein nach wie vor sein "Top Pick" innerhalb der Branche bleiben.Die zuletzt gebeutelten Anteilseigner von Shell, BP und Total dürften sich über die positive Einschätzung von Goldman Sachs natürlich freuen. Das Problem: Am Markt würden derzeit auch noch so zuversichtliche Analystenkommentare verpuffen. Die Charts von BP, Total und Shell seien derzeit allesamt angeschlagen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: