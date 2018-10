LSE-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

GBP 26,58 -0,30% (04.10.2018)



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (04.10.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) und erhöht das Kursziel von 34 Euro auf 35 Euro.Royal Dutch Shell (RDS) und die Joint Venture-Partner hätten grünes Licht für das milliardenschwere LNG Kanada-Projekt (RDS-Anteil: 40%) erteilt. LNG Kanada solle ab Mitte der nächsten Dekade verflüssigtes Erdgas von British Colombia (Kanada) nach Asien liefern. Laut Unternehmensangaben weise das Projekt bei einem realen LNG-Preis (2018) von 8,50 USD per Mio. BTU ein IRR von rund 13% auf. Die Investitionen seien bereits in der bisher kommunizierten Budget-Guidance enthalten. Diermeier erachte die getroffene Investitionsentscheidung als strategisch sinnvoll. Jedoch werde sich LNG Kanada erst in einigen Jahren positiv auf die Geschäftsentwicklung des Konzerns auswirken. Die Entscheidung der "OPEC+", die Ölförderung nicht zu erhöhen, um den sanktionsbedingten Produktionsausfall des Irans zu kompensieren, werde den Markt vorerst enghalten. Daher habe Diermeier seiner Prognosen angehoben.Vor dem Hintergrund des LNG-Exposures sowie der abermals bestätigten Cashflow-Ziele (2019-2021) lautet unser Rating für die Royal Dutch Shell A-Aktie unverändert "kaufen", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. (Analyse vom 04.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:30,035 EUR +0,70% (04.10.2018, 13:36)Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:30,015 EUR -0,43% (04.10.2018, 13:48)