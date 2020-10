London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (01.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Das sei nichts für schwache Nerven: Bereits seit mehreren Wochen gehe es mit dem Anteilschein des niederländisch-britischen Energieriesen stetig bergab. Angesichts der Tatsache, dass sich die Ölpreise zuletzt eigentlich relativ robust entwickelt hätten und Royal Dutch Shell mittlerweile sehr günstig bewertet sei, erschein eine Gegenbewegung eigentlich mehr als überfällig. Diese lasse aber noch auf sich warten. Offenbar würden die Marktteilnehmer bezweifeln, dass es dem Öl- und Gasriesen gelingen werde, seien Geschäft stärker auf Erneuerbare Energien umzustellen und gleichzeitig profitabel zu bleiben.So stecke die Royal Dutch Shell-Aktie bereits seit Juni in einem intakten Abwärtstrend. Allmählich nähere sich der Kurs nun dem im Zuge des Corona-Crashs markierten Mehrjahres-Tief bei 10,30 Euro. Sollte diese Marke unterschritten werden, würde sich das Chartbild noch weiter eintrüben. Für noch nicht investierte Anleger gelte daher: Solange der Ausbruch aus dem Seitwärtstrend noch nicht erfolgt sei, sollte weiterhin an der Seitenlinie verharrt werden.Das Marktumfeld für Royal Dutch Shell bleibe schwierig. Der Chart sei zudem angeschlagen. Dementsprechend dränge sich aktuell kein Kauf auf. Mutige Anleger, die bereits investiert seien und auf eine Gegenbewegung setzen wollten, sollten unbedingt einen Stoppkurs bei 9,10 Euro zur Absicherung nutzen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.10.2020)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:10,576 EUR -2,33% (01.10.2020, 12:39)Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:10,594 EUR -2,03% (01.10.2020, 12:24)