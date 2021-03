Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (29.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Es sei eine der ganz großen Sorgen für die Weltwirtschaft gewesen: Das im Suezkanal auf Grund gelaufene Containerschiff "Ever Given". Denn es habe damit eine der wichtigsten Routen für den Welthandel blockiert. Nun sei der Frachter nach einer tagelangen Blockade freigelegt worden. Für konjunkturabhängige Aktien wie BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517) oder Shell sei dies natürlich eine gute Nachricht.Das 400 Meter lange Schiff sei am frühen Montagmorgen um 4:30 Uhr (Ortszeit) wieder in schwimmenden Zustand gebracht worden und werde gesichert, habe der Dienstleister Inchcape Shipping mitgeteilt. Das Schiffsradar Vesselfinder habe die "Ever Given" kurz darauf als "unterwegs" angezeigt. Es sei zunächst aber unklar geblieben, wann die wichtige Wasserstraße wieder zur Durchfahrt freigegeben werden könne.Wann die "Ever Given" ihre Fahrt in nördlicher Richtung auf dem Weg nach Rotterdam im Kanal fortsetzen könne, sei nach der Erfolgsmeldung zunächst unklar gewesen. Laut Kanalbehörde hätten zuletzt rund 370 Schiffe auf beiden Seiten des Kanals auf Durchfahrt gewartet, darunter 25 Öltanker. Der Finanznachrichtendienst Bloomberg habe am Montag von 450 wartenden Schiffen berichtet.Nach der Erfolgsmeldung vom Montagmorgen seien im Internet Videos von erleichterten Crewmitgliedern der anderen Schiffe im Kanal kursiert. "Das Boot schwimmt", sage ein Mann an Bord eines Schiffs und streckt seinen Daumen nach oben. Auf einem der Videos sei immer wieder der Ausspruch "Alhamdulillah" (Gott sei Dank) zu hören.Der Suezkanal verbinde das Mittelmeer mit dem Roten Meer und biete damit den kürzeste Schifffahrtsweg zwischen Asien und Europa. 2020 hätten nach Angaben der Suezkanal-Behörde fast 19.000 Schiffe die Wasserstraße durchgefahren. Durch die tagelange Blockade seien dem Kanal täglich Einnahmen von rund 13 bis 14 Millionen Dollar verlorengegangen.Mutige Anleger können bei den beiden Dividendentiteln nach wie vor einsteigen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse sollten bei 2,70 Euro (BP) und bei 13,60 Euro (Shell) gesetzt werden. (Analyse vom 29.03.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link