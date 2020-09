Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

12,224 EUR -0,54% (07.09.2020, 10:19)



Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

12,258 EUR +0,25% (07.09.2020, 10:05)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

10,81 GBP -0,98% (07.09.2020, 10:05)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (07.09.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Das Marktumfeld für Öl- und Gasproduzenten wie Royal Dutch Shell bleibe nach wie vor schwierig: So hätten die Ölpreise am Montag an die zum Teil starken Verluste der Vorwoche angeknüpft. Der Preis für US-Öl sei in der vergangenen Nacht zeitweise bis auf 38,55 US-Dollar für ein Barrel und damit auf den tiefsten Stand seit Ende Juni gefallen. Marktbeobachter hätten darauf verwiesen, dass mit Saudi-Arabien einer der wichtigsten Ölförderer den Preis für Rohöl mit Lieferung im Oktober gesenkt habe. Einige Experten würden daher wieder ein Aufflammen der Kämpfe um Marktanteile zwischen den weltgrößten Erdölproduzenten fürchten, welche die Ölpreise in der Vergangenheit bereits mehrmals in die Tiefe gezogen hätten. Außerdem würden viele Industriestaaten mit hohen Infektionszahlen in der Corona-Krise kämpfen.Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent habe am Morgen 42,16 US-Dollar gekostet. Das seien 50 Cent weniger als am Freitag gewesen. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) habe sich nach dem Tief in der Nacht wieder etwas erholen können und zuletzt 39,22 Dollar gekostet, im Vergleich zu Freitag immer noch ein Preisrückgang um 55 Cent.Darüber hinaus habe sich die Entwicklung der aktiven Bohrlöcher in den USA weiter stabilisiert. Am Freitagabend habe die Ausrüsterfirma Baker Hughes gemeldet, dass die Zahl der amerikanischen Bohranlagen in der vergangenen Woche leicht auf 181 gestiegen sei, nach 180 in der Woche zuvor. Mitte August sei die Zahl der aktiven Bohrlöcher zeitweise bis auf 172 gefallen.Die Erholung der Ölpreise stehe auf ganz wackligen Beinen. Dementsprechend schwer dürfte es weiterhin für Energiekonzerne wie Royal Dutch Shell bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Shell.Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: