Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (25.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Royal Dutch Shell müsse die Initiative ergreifen. Der Konzern, der über viele Jahrzehnte meist prächtig an der Förderung, der Verarbeitung und dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen verdient habe, wolle seinen CO2-Fußabdruck erheblich verringern. Dafür habe Royal Dutch Shell bereits in zahlreiche Projekte für die Erneuerbaren Energien oder die Elektromobilität investiert. Nun solle das Engagement in einem anderen Bereich verstärkt werden.Demnach wolle das Unternehmen seine Aktivitäten im Wasserstoff-Sektor erweitern. Nachdem Royal Dutch Shell in der Vergangenheit v.a. in Europa einige Projekte angeschoben habe, stehe nun offenbar Australien im Fokus. Das Land, das pro Kopf einen der höchsten CO2-Austöße der Welt habe, verfüge über großes Potenzial für Wind- und Solarenergien und wolle bis 2030 Netto-Exporteur von Wasserstoff werden.Ob der britisch-niederländische Mischkonzern dafür Partnerschaften mit auch dort tätigen Firmen wie z.B. Ballard Power Systems und ITM Power plane oder in diesem Bereich eher alleine eine Wasserstoff-Infrastruktur aufbauen wolle, sei bisher noch unklar.Es sei durchaus zu begrüßen, dass sich Royal Dutch Shell deutlich stärker als bisher im Wasserstoff-Sektor positionieren möchte. Es dürfte spannend werden, welche Strategie der Global Player dabei verfolge. Größeren Einfluss auf die Kursentwicklung dürfte dies aber vorerst kaum haben. Entscheidend seien hier vorerst noch die Ölpreise. Diese würden sich aktuell - wie die Royal Dutch Shell-Aktie - in einer Konsolidierungsphase befinden. Anleger könnten bei dem günstig bewerteten Titel nach wie vor an Bord bleiben. Ein Stopp bei 13,60 Euro sichere das Investment nach unten ab, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.03.2021)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: ITM Power.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: