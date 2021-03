London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.547,00 GBp +0,03% (08.03.2021, 17:35)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Deutschland Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (09.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Viele Jahre sei war Royal Dutch Shell die Nummer 1 gewesen. Kein anderes Unternehmen in Europa habe höhere Nettogewinne als der britisch-niederländische Energieriese erzielt. Doch im vergangenen Jahr sei Royal Dutch Shell aus den Bestenlisten verschwunden - verständlich angesichts eines Fehlbetrags von knapp 20 Mrd. USD. In diesem Jahr dürfte sich der Konzern aber wieder zurückmelden.So würden die Analysten aktuell damit rechnen, dass der Öl- und Gasproduzent 2021 ein Reinergebnis von 11,7 Mrd. USD erzielen werde (1,60 USD je Aktie). Dies sei zweifellos ein starkes Comeback. Für den Thron dürfte es - zumindest 2021 - allerdings noch nicht reichen. So würden die Analysten aktuell etwa bei Roche oder auch bei Volkswagen noch von etwas höheren Gewinnen ausgehen. Gemäß den Schätzungen für 2022 könnte Royal Dutch Shell aber wieder die Führungsposition übernehmen. Die Experten würden dann mit einem Nettogewinn von 15,8 Mrd. USD rechnen.Ob profitabelstes Unternehmen Europas oder nicht - für die Aktionäre von Royal Dutch Shell sei in erster Linie wichtig, dass der Energieriese wieder satte Gewinne einfahre. Die mit einem KBV von 1,04 und einem 2022er-KGV von 9 immer noch günstig bewertete Aktie bleibe ein klarer Kauf, zumal es auch charttechnisch gut aussieht. Der Stoppkurs könne bei 13,60 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.03.2021)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:18,382 EUR +0,19% (09.03.2021, 09:04)XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:18,34 EUR -0,04% (08.03.2021, 09:03)