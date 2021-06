XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

17,10 EUR +0,67% (30.06.2021, 15:57)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

14,564 GBP +0,52% (30.06.2021, 16:02)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (30.06.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Ende der Aufwärtstrend der Royal Dutch Shell-Aktie in dieser Handelswoche? Nachdem es zuvor über Wochen hinweg mit den Ölpreisen stetig bergauf gegangen sei dürfte morgen die OPEC+ beschließen, die Förderung wieder auszuweiten, was die Ölpreise unter Druck setzen könnte. Über die genaue Höhe werde aktuell offenbar heftig debattiert. Es dürften sehr harte Verhandlungen anstehen.So habe die Nachrichtenagentur Bloomberg gemeldet, dass ein Treffen zur Vorbereitung der Konferenz der in der OPEC+ organisierten Ölstaaten um einen Tag habe verschoben werden müssen. Bloomberg habe sich auf zwei namentlich nicht genannte Delegierte berufen. Offenbar benötige das Beratergremium auf der Suche nach Kompromisslösungen mehr Zeit als ursprünglich vorgesehen.Dennoch und trotz des heute eher tristen Marktumfelds würden die Ölpreise weiter steigen. Marktbeobachter hätten allerdings auch auf die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA verwiesen. Wie am Vorabend bekannt geworden sei, habe der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der amerikanischen Lagerbestände an Rohöl um 8,15 Mio. Barrel verzeichnet. Die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung würden am Nachmittag erwartet. Fallende Ölreserven würden in der Regel die Ölpreise stützen.Es dürfte sehr spannend werden, wie die Ölpreise auf die Entscheidung der OPEC+ reagieren würden. Kleinere Rückschläge wären aus charttechnischer Sicht durchaus als gesund zu werten und dürften auch für die Royal Dutch Shell-Aktie keine größeren Probleme bedeuten. Die Aussichten für die günstig bewertete Dividendenperle seien relativ gut. Anleger könnten nach wie vor an Bord bleiben (Stopp: 13,60 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:17,14 EUR +1,50% (30.06.2021, 16:14)