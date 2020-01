Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (30.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Der britisch-niederländische Energieriese habe seine Zahlen für das vierte Quartal vorgelegt. Mit einem Nettogewinn von 2,93 Mrd. USD habe Royal Dutch Shell unter den Markterwartungen von 3,15 Mrd. Usd gelegen. Darüber hinaus habe es noch eine andere Meldung gegeben, welche vielen Aktionären gar nicht schmecken dürfte. Nachdem Royal Dutch Shell im abgelaufenen Quartal noch eigene Aktien im Volumen von 2,75 Mrd. USD zurückgekauft habe, werde es im laufenden Quartal maximal 1 Mrd. USD sein. Dadurch dürfte das ursprünglich ausgegebene Ziel, bis Ende des Jahres 2020 insgesamt 25 Mrd. USD in das Aktienrückkaufprogramm zu stecken, wohl verfehlt werden. Das dürfte für viele Marktteilnehmer eine große Überraschung sein.Royal Dutch Shell habe zudem bekanntgegeben, dass die Quartalsdividende wie erwartet wieder bei 0,47 USD je Aktie liegen werde. Damit setze das Unternehmen die stolze Tradition fort, seit 1945 keine Dividendenkürzung vorgenommen zu haben.Für das Gesamtjahr werde mit einer Ausschüttung von insgesamt 1,88 USD gerechnet, woraus sich eine Rendite von satten 6,7% errechnen würde.Die Q4-Zahlen seien wenig berauschend, aber auch kein Grund zu erhöhter Sorge. Das geringere Volumen der Aktienrückkäufe dürfte den Kurs zwar kurzfristig belasten, sei jedoch - sofern die eingesparten Mittel sinnvoll investiert würden - ein absolut nachvollziehbarer Schritt. Anleger könnten bei der Dividendenperle nach wie vor an Bord bleiben, sollten allerdings den Stopp bei 24 Euro beachten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.01.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Shell.Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:24,35 EUR -3,64% (30.01.2020, 10:48)