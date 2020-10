Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

ISIN Royal Dutch Shell-Aktie: GB00B03MLX29

GB00B03MLX29



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (12.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Royal Dutch Shell-Aktie habe in der letzten Woche gedroht, weiter abzustürzen. Der Wert habe nun allerdings neuen Aufwind bekommen und habe seit dem Tief wieder um 7% zugelegt. Neue Kaufsignale könnten jetzt dem Öl-Riesen zu einer Trendwende verhelfen. Diese Marken seien dafür nun besonders wichtig.Zu Beginn des Monats sei der Schock groß gewesen. Die Royal Dutch Shell-Aktie sei unter hohem Handelsvolumen in die sehr wichtige Unterstützungszone zwischen 10,37 Euro und 10,58 Euro gerutscht. Am 2. Oktober sei der Kurs sogar kurzzeitig darunter gefallen. Doch noch am selben Tage habe der Kurs gedrehet und sich seitdem über die 11-Euro-Marke gekämpft.Während des Anstiegs hätten auch die Indikatoren weitere Kaufsignale generiert. Zum einen sei der Stochastik-Wert stark angestiegen und habe dabei die überverkaufte Zone verlassen. Zudem hätten sich am Donnerstag die Durchschnittlinien des MACD gekreuzt.Die starken Kaufsignale könnten die Aktie jetzt weiter beflügeln. Könne dabei in dieser Woche die 50-Tage-Linie bei 12,15 Euro überwunden werden, seien Kurse bis zur Widerstandszone um die 15-Euro-Marke möglich. Pralle das Papier dagegen erneut ab, sei mit einem Rücksetzer bis zur Unterstützung bei 10 Euro zu rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:11,186 EUR -1,06% (12.10.2020, 10:07)