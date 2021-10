Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

20,155 EUR +1,19% (08.10.2021, 19:31)



XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

20,275 EUR +2,16% (08.10.2021, 17:35)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.708,60 GBp +2,16% (08.10.2021, 17:35)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (08.10.2021/ac/a/a)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Hausse bei den Ölaktien gehe weiter. Die Papiere der großen Ölproduzenten wie Royal Dutch Shell oder auch BP könnten auch zum Wochenausklang weiter zulegen. Der Grund: Der Ölpreis ziehe nach dem US-Arbeitsmarktbericht weiter an. Sowohl Brent ( ISIN XC0009677409 WKN nicht bekannt) als auch WTI (ISIN XC0009677409 / WKN nicht bekannt) würden Mehrjahreshochs erreichen.Zuletzt habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 83,08 US-Dollar gekostet. Das seien 1,13 Dollar mehr als am Donnerstag gewesen. Mit 83,43 Dollar habe der Brent-Preis zeitweise den höchsten Stand seit November 2018 erreicht. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 1,47 Dollar auf 79,77 Dollar gestiegen. Mit zeitweise 80,11 Dollar sei der WTI-Preis erstmals seit November 2014 über 80 Dollar gestiegen.Haupttreiber der Rohölpreise bleibe die angespannte Versorgungslage. Sie habe die Preise in dieser Woche auf mehrjährige Höchststände getrieben, bevor eine Korrektur eingesetzt habe. Ausschlaggebend hierfür seien Äußerungen aus Russland gewesen, die eine hohe Gasversorgung Europas nahegelegt hätten. Die derzeit hohen Gaspreise würden sich Experten zufolge auch am Ölmarkt bemerkbar machen, da Erdöl in Grenzen als Gasersatz dienen könne.Für zeitweise Belastung hätten zuletzt auch Spekulationen gesorgt, dass die USA einen Teil ihrer strategischen Erdölreserven freigeben könnten. Am Donnerstag habe jedoch das Energieministerium klargestellt, dass dies derzeit nicht geplant sei. Daraufhin hätten die Ölpreise spürbar angezogen.An der Meinung des "Aktionärs" habe sich nichts geändert: Die Aktien der Erdölproduzenten schreien zwar nach einer Konsolidierung. Doch die Kaufsignale sind stark und dürften für die kommenden Monate übergeordnet für weiter steigende Kurse sorgen, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.10.2021)(mit Material von dpa AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link