NYSE-Aktienkurs Royal Caribbean Cruises-Aktie:

80,67 USD +2,28% (22.02.2021, 15:48)



ISIN Royal Caribbean Cruises-Aktie:

LR0008862868



WKN Royal Caribbean Cruises-Aktie:

886286



Ticker-Symbol Royal Caribbean Cruises-Aktie:

RC8



NYSE-Ticker-Symbol Royal Caribbean Cruises-Aktie:

RCL



Kurzprofil Royal Caribbean Cruises Ltd.:



Royal Caribbean Cruises Ltd. (ISIN: LR0008862868, WKN: 886286, Ticker-Symbol: RC8, NYSE-Symbol: RCL) ist das weltweit zweitgrößte Kreuzfahrtunternehmen mit Sitz in Monrovia (Liberia) und operativer Hauptzentrale in Miami (USA). Es verfügt über die fünf Tochtergesellschaften Celebrity Cruises, Royal Caribbean International, Pullmantur (zu der auch die Fluggesellschaft Wamos Air gehört), Azamara Club Cruises und Silversea Cruises. Darüber hinaus hält das Unternehmen 50% der Anteile von TUI Cruises. (22.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Caribbean Cruises-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Royal Caribbean Cruises-Aktie (ISIN: LR0008862868, WKN: 886286, Ticker-Symbol: RC8, NYSE-Symbol: RCL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Royal Caribbean Cruises habe Zahlen gemeldet. Der Verlust sei geringer ausgefallen als erwartet: Statt 5,19 USD seien es 5,2 USD gewesen. Der Umsatz sei um 98,6% eingebrochen. Die Royal Caribbean Cruises-Aktie bewege sich seitwärts, denn es werde weiterhin gewartet, bis man wieder verreisen könne. Das werde aber noch dauern. Die Zahlen seien natürlich übel gewesen. Bei Royal Caribbean Cruises handle es sich jetzt um eine Glaubensfrage: Wenn man daran glaube, dass es in ein paar Monaten zu einem "Back to normal" komme, halte es der Aktienprofi für eine gute Idee, sich ein paar Aktien ins Depot zu legen und darauf zu warten, bis das operative Geschäft wieder Fahrt aufnehme, denn dann gehe die Aktie mit einem Gap von 10, 15 oder 20% wieder nach oben. Da muss man jedoch ein bisschen Geduld mitbringen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Royal Caribbean Cruises-Aktie. (Analyse vom 22.02.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Royal Caribbean Cruises-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Caribbean Cruises-Aktie:67,36 EUR +3,50% (22.02.2021, 15:58)