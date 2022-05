Tradegate-Aktienkurs Royal Caribbean Cruises-Aktie:

70,57 EUR -3,83% (05.05.2022, 16:32)



NYSE-Aktienkurs Royal Caribbean Cruises-Aktie:

74,62 USD -4,10% (05.05.2022, 16:30)



ISIN Royal Caribbean Cruises-Aktie:

LR0008862868



WKN Royal Caribbean Cruises-Aktie:

886286



Ticker-Symbol Royal Caribbean Cruises-Aktie:

RC8



NYSE-Symbol Royal Caribbean Cruises-Aktie:

RCL



Kurzprofil Royal Caribbean Cruises Ltd.:



Royal Caribbean Cruises Ltd. (ISIN: LR0008862868, WKN: 886286, Ticker-Symbol: RC8, NYSE-Symbol: RCL) ist das weltweit zweitgrößte Kreuzfahrtunternehmen mit Sitz in Monrovia (Liberia) und operativer Hauptzentrale in Miami (USA). Es verfügt über die fünf Tochtergesellschaften Celebrity Cruises, Royal Caribbean International, Pullmantur (zu der auch die Fluggesellschaft Wamos Air gehört), Azamara Club Cruises und Silversea Cruises. Darüber hinaus hält das Unternehmen 50% der Anteile von TUI Cruises. (05.05.2022/ac/a/n)



Royal Caribbean habe für das zweite Quartal Zahlen vorgelegt, die den Anlegern nicht gefallen dürften. So habe der Anbieter von Kreuzfahrten sowohl bei den Umsätzen als auch beim Ergebnis die Markterwartungen verfehlt. Auch das gestiegene Buchungsvolumen vermöge die Enttäuschung nicht zu kompensieren. Folge: Der gesamte Sektor stehe unter Druck.Konkret habe der US-Kreuzfahrt-Spezialist im ersten Jahresviertel einen Verlust von 1,2 Mrd. USD bzw. 4,57 USD je Aktie verbucht. Analysten hätten mit einem Minus von nur 4,46 USD je Aktie gerechnet. Auch beim Umsatz seien die Schätzungen der Experten nicht erfüllt worden. Während die Experten 1,15 Mrd. USD auf ihren Zetteln stehen gehabt hätten, habe Royal Caribbean Erlöse von 1,06 Mrd. USD verzeichnet.Immerhin ziehe die Nachfrage nach Kreuzfahrten weiter an. "Seit Anfang März hat das Buchungsvolumen das Rekord-Niveau von 2019 übertroffen und wir sind optimistisch, dass 2022 ein starkes Übergangsjahr sein wird, in dem wir in der zweiten Jahreshälfte zum vollen Betrieb und zur Rentabilität zurückkehren", habe Unternehmens-Boss Jason Liberty gesagt.