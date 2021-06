Tradegate-Aktienkurs Roxgold-Aktie:

1,277 EUR +0,39% (30.06.2021, 10:27)



NASDAQ OTC-Aktienkurs Roxgold-Aktie:

1,50026 USD -1,94% (29.06.2021)



Toronto-Aktienkurs Roxgold-Aktie:

1,86 CAD -1,59% (29.06.2021)



ISIN Roxgold-Aktie:

CA7798992029



WKN Roxgold -Aktie:

A1CWW3



Ticker-Symbol Roxgold-Aktie:

WF8B



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Roxgold-Aktie:

ROGFF



Kurzprofil Roxgold Inc.:



Roxgold (ISIN: CA7798992029, WKN: A1CWW3, Ticker-Symbol: WF8B, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: ROGFF) ist ein in Kanada ansässiges Goldexplorationsunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Evaluierung von Mineralgrundstücken. Das Unternehmen besitzt und betreibt die hochgradige Goldmine Yaramoko im Hounde-Grünsteingürtel in Burkina Faso und treibt auch die Entwicklung und Exploration des Goldprojekts Seguela voran. (30.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roxgold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Roxgold Inc. (ISIN: CA7798992029, WKN: A1CWW3, Ticker-Symbol: WF8B, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: ROGFF) unter die Lupe.Am Ende sei es dann doch ziemlich eindeutig gewesen. Sowohl die Aktionäre von Fortuna Silver als auch die Aktionäre von Roxgold hätten das friedliche Übernahmeangebot von Fortuna Silver genehmigt. Die Übernahme solle dann auch vergleichsweise rasch über die Bühne gehen. Bereits am Freitag solle alles abgeschlossen sein.Dabei habe es anfangs nicht danach ausgesehen, als wären die Anleger begeistert von der Übernahme. Nur wenige Minuten nach Bekanntgabe knicke die Fortuna-Aktie ein und konnte sich auch nicht nachhaltig wieder erholen. Die Argumente der Kritiker: Fortuna sei bislang ein auf Südamerika fokussierter Silber-Produzent gewesen. Durch die Roxgold-Übernahme expandiere man nicht nur nach Westafrika, sondern werde auch gleichzeitig mehr und mehr zum Goldproduzenten. Das sei einigen Investoren missfallen. Dazu verlagere sich das Geschäft noch in eine andere Zeitzone, was es schwieriger mache, den Konzern zu lenken.CEO Jorge Ganoza habe im Gespräch mit dem "Aktionär" erklärt, dass dies Argumente wenig stichhaltig seien. Es gehe darum, erstklassige Assets zu finden. Derzeit sei es fast unmöglich, gute Silberassets zu einem vernünftigen Preis zu ergattern. Roxgold habe sehr spannende Projekte. Und was die unterschiedlichen Zeitzonen angehe, scherze er: "Es ist beruhigend, dass die Investoren sich Sorgen machen, dass ich abends länger und morgen früher arbeiten muss." Der Kontakt zu Roxgold habe bereits viele Jahre bestanden. Nachdem die Lindero-Mine in Argentinien in Produktion gebracht worden sei, sei es an der Zeit gewesen, den nächsten Schritt zu gehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Roxgold-Aktie: