Kurzprofil Rosenbauer International AG:



Rosenbauer (ISIN: AT0000922554, WKN: 892502, Ticker-Symbol: ROI, Wiener Börse-Symbol: ROS) ist ein international tätiger Konzern und verlässlicher Partner der Feuerwehren auf der ganzen Welt. Das Unternehmen entwickelt und produziert Fahrzeuge, Löschtechnik, Ausrüstung und digitale Lösungen für Berufs-, Betriebs-, Werk- und freiwillige Feuerwehren sowie Anlagen für den vorbeugenden Brandschutz. Produkte aus europäischer, US-amerikanischer und asiatischer Fertigung decken alle wichtigen Normenwelten ab. Mit einem Umsatz von 1.044,2 Mio. Euro, rund 4.000 Mitarbeitern (Stand: 31. Dezember 2020) und einem Vertriebs- und Servicenetzwerk in ungefähr 120 Ländern ist der Konzern der größte Feuerwehrausstatter der Welt.



Das börsennotierte Familienunternehmen besteht in der sechsten Generation und ist seit mehr als 150 Jahren im Dienste der Feuerwehren tätig. Kundenorientierung, Innovationskraft und Zuverlässigkeit sind die zentralen Stärken von Rosenbauer. (18.02.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Rosenbauer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen die Aktie der Rosenbauer International AG (ISIN: AT0000922554, WKN: 892502, Ticker-Symbol: ROI, Wiener Börse-Symbol: ROS) unter die Lupe.Rosenbauer habe mit den vorläufigen Zahlen für das GJ 2021 die, Mitte Dezember reduzierten, Ziele getroffen. Der Umsatz sei um 7% auf EUR 975 Mio. zurückgegangen (Ausblick: unter EUR 1 Mrd.) und das EBIT sei um 41% auf EUR 34 Mio. gefallen, womit die Marge die erwarteten 3,5% erreicht habe. Die Analystenschätzungen hätten sich auf EUR 980 Mio. bzw. EUR 34,2 Mio. belaufen. Der Vorsteuergewinn sei um 47% auf EUR 27,5 Mio. gesunken. Auch der Auftragsbestand von EUR 1,15 Mrd. per Jahresende habe der Analystenprognose entsprochen. Damit habe der Konzern das Vorkrisenniveau des GJ 2019 erreicht.Für das laufende GJ 2022 sei der Ausblick einer Umsatzsteigerung auf >EUR 1 Mrd. spezifiziert worden. Die Analysten würden ein Wachstum von rund 10% auf EUR 1,07 Mrd. erwarten, getrieben vom hohen Auftragspolster sowie von Umsatzverschiebungen aus dem Q4 2021. Die avisierte Profitabilität auf dem Vorjahresniveau von ca. 3,5% liege jedoch unter der Analystenschätzung von 4,0% (impliziere ein EBIT von EUR 43 Mio., die Konsensprognose liege geringfügig darüber). Obwohl das Margenziel möglicherweise eine gewisse Unsicherheit eskomptiere, suggeriere es auch eine stärker als vermutete Belastung aus Kosteninflation und Lieferkettenverknappungen.Die letzte Empfehlung zur Rosenbauer-Aktie lautete "Halten", so Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 18.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen zwölf Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.