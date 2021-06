NASDAQ-Aktienkurs Roku-Aktie:

423,53 USD +0,43% (24.06.2021, 20:14)



ISIN Roku-Aktie:

US77543R1023



WKN Roku-Aktie:

A2DW4X



Ticker-Symbol Roku-Aktie Deutschland:

R35



NASDAQ-Symbol Roku-Aktie:

ROKU



Kurzprofil Roku Inc.:



Roku Inc. (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU) ist ein Unternehmen aus der Branche Medien/ Entertainment aus den USA (Los Gatos). Roku produziert eine Reihe von Multimedia-Spielern, mit denen unter anderem das Streamen von audiovisuellen Inhalten über einen Fernseher ermöglicht wird. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze außerdem durch den Verkauf von Lizenzen für seine Hard- und Software sowie über Werbeeinnahmen. (24.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roku-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Roku-Aktie (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es gebe Gerüchte, dass Comcast (ISIN: US20030N1019, WKN: 157484, Ticker-Symbol: CTP2, Nasdaq-Symbol: CMCSA) an Roku interessiert sein solle. Comcast solle eins der Unternehmen sein, die versuchen würden, in der Streaming-Branche Fuß zu fassen. Sie wollten sich dann mit Roku verstärken. Alle Gerüchte hätten sie als wilde Spekulation abgetan. Das Gerücht ist aber im Markt und Roku dürfte davon weiter profitieren, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 24.06.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Roku-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Roku-Aktie:353,80 EUR +0,06% (24.06.2021, 20:21)