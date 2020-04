Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Roku Inc.:



Roku Inc. (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU) ist ein Unternehmen aus der Branche Medien/ Entertainment aus den USA (Los Gatos). Roku produziert eine Reihe von Multimedia-Spielern, mit denen unter anderem das Streamen von audiovisuellen Inhalten über einen Fernseher ermöglicht wird. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze außerdem durch den Verkauf von Lizenzen für seine Hard- und Software sowie über Werbeeinnahmen. (17.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roku-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Roku-Aktie (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Roku gehöre fraglos zu den volatilsten Börsenwerten der letzten Monate. Nach dem brutalen Absturz, feiere der Anbieter von Set-Top-Boxen nun eine spektakuläre Comebackstory. Denn das Streaming-Unternehmen sei ein klarer Corona-Profiteur.Am Montag habe Roku seine vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal veröffentlicht und diese könnten sich durchaus sehen lassen.Demnach sollten die aktiven Nutzer-Accounts im Zuge des Lockdowns um drei Millionen auf 39,8 Millionen gewachsen sein. Dies würde deutlich über der bisherigen Prognose liegen. Der Umsatz solle zwischen 307 und 317 Millionen Dollar liegen, was einer Steigerung von 51 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde. Die bisherige Guidance für Q1 habe zwischen 300 und 310 Millionen Dollar gelegen.Auch die Mehrheit der Analysten bleibe optimistisch. Aktuell gebe es sechs Kauf- und zwei Verkaufsempfehlungen. Drei Analysten würden die Aktie zu halten empfehlen.Um seinem rasanten Wachstum eine nachhaltige Perspektive zu verleihen, habe Roku in den letzten Jahren verstärkt in das internationale Geschäft investiert. Das Management habe die internationale Expansion sogar zu einem seiner Hauptziele gemacht. Wie neulich bekannt geworden sei, werde nun der kostenfreie und werbefinanzierte Streaming-Dienst The Roku Channel über die Set-Top-Boxen von Roku und Sky Q in Großbritannien angeboten.Die Aktie von Roku habe sich im Zuge der jüngsten Marktkorrektur in der Spitze fast halbiert. Genauso schnell wie Roku gefallen sei, habe es innerhalb weniger Wochen eine fulminante Aufholjagd auf das Parkett gezaubert und bereits rund 70 Prozent zugelegt. Mit der Überwindung der GD200 und GD50 sei zudem ein neues Kaufsignal ausgelöst worden. Gelinge nun der Ausbruch über das Februar-Hoch bei 130,50 Dollar, wäre der Weg in Richtung des Rekordhochs frei.Die Aktie von Roku werde aktuell mit einem 2021er KUV von 7,9 bewertet. Damit könnte viel an Zukunftsfantasie bereits im aktuellen Kurs eingepreist sein. Zudem fehle dem Unternehmen ein richtiger Burggraben, um gegen die übermächtig erscheinenden Wettbewerber wie Google, Amazon oder Apple zu bestehen.Trader mit kurzfristigem Zeithorizont könnten das starke Momentum der Aktie für einen Long-Trade nutzen, sollten jedoch mit engen Stopps arbeiten. Langfristig orientierte Anleger sollten der Aktie weiterhin fernbleiben, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.04.2020)