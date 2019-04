Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die führenden Rohstoffindices sind bis in den Bereich der 200-Tage-Linie vorgestoßen, so die Analysten der Helaba.Das inzwischen im Konjunkturzyklus erreichte Stadium und die Marktpsychologie würden eher für eine relativ robuste Entwicklung der Rohstoffnotierungen im weiteren Jahresverlauf sprechen. Temporär könnte es aufgrund von neu aufflammenden Wachstumsängsten zwar noch zu Korrekturen kommen. Sie sollten aber nicht Anlass für eine Untergewichtung von Rohstoffen sein, vielmehr eine Möglichkeit für Nachkäufe. Erfahrungsgemäß würden Rohstoffe vor einer allgemeinen Stimmungsbesserung in der Wirtschaft sichtbare Stabilisierungsansätze zeigen.Die konjunkturellen Frühindikatoren scheinen sich zumeist bereits in Bodennähe zu bewegen, so die Analysten der Helaba. Preisdämpfende Impulse durch US-Geldpolitik und US-Dollar würden zudem nachlassen. Unsicherheiten durch Handelspolitik und Brexit dürften im Übrigen bald den Höhepunkt überschreiten. Gleichzeitig erscheine die Marktpsychologie im Sinne der Kontraindikation günstig. So seien die Netto-Long-Positionen großer institutioneller Finanzinvestoren bei Rohstoffen Mitte März bis den Bereich des extremen Tiefs von Anfang 2016 gefallen. Indessen wirke die Markttechnik der maßgeblichen Rohstoffindices weiterhin relativ robust. Insgesamt dürfte somit das Chance/Risiko-Verhältnis bei Rohstoffen zumindest ausgeglichen sein. (Ausgabe vom 05.04.2019) (08.04.2019/ac/a/m)