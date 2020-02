2020 könnte eine Periode monetärer Divergenz sein. Es sei unwahrscheinlich, dass die US-Notenbank die Zinsen in diesem Jahr weiter senken werde. Trotz der Pseudo-Entspannung durch die Interventionen am Repo-Markt würden die USA in diesem Jahr wahrscheinlich weniger entgegenkommend agieren als im vergangenen Jahr. In Großbritannien könnten die Zinssätze jedoch aufgrund der Reaktion ihrer Zentralbank auf die Nachfrageschwäche sinken. Die Europäische Zentralbank könnte nach einer strategischen Überprüfung gleichfalls neue Instrumente zur Stimulierung einer Wirtschaft einführen, die zunehmend strukturell, wenn nicht sogar konjunkturell zu leiden scheine. Ob man im Zuge dieser Trends eine Aufwertung des US-Dollars sehe (die normalerweise als negativ für in Dollar gehandelte Rohstoffe angesehen würden), sei eine offene Frage. Denn viele Marktteilnehmer würden die unhaltbar wachsende Verschuldung der USA langfristig mit Sorge betrachten. Der US-Dollar habe sich im vergangenen Monat weitgehend stabilisiert und habe daher wenig Einfluss auf die Kursrenditen gehabt.



Zusammenfassung der Ergebnisse nach Sektoren:



Die geopolitischen Erschütterungen in Nahost hätten Öl nur vorübergehend Auftrieb verliehen. Der Energiekomplex leide weiterhin unter der Wahrnehmung eines Angebotsüberhangs und der warme Winter in den USA habe besonders stark auf den Preisen für Erdgas und Heizöl gelastet.



Die meisten Agrarrohstoffe würden vom Phase-1-Handelsabkommens zwischen den USA und China profitieren. Die Shortpositionierung bei den meisten Agrarrohstoffen, allen voran Sojabohnen, Mais, Weizen, Baumwolle, Zucker und Kakao, seien zurückgenommen worden, was den Optimismus gegenüber diesem Rohstoffsektor unterstreiche. Das US-Landwirtschafts-ministerium (USDA) habe mit seinem jüngsten Monatsbericht vom Januar überrascht, als es die Schätzungen in Bezug auf die Mais- und Sojabohnenernte für die Saison 2019/20 nach oben revidiert habe. Das USDA plane jedoch, die Bauern in fünf der am schlimmsten betroffenen Regionen erneut zu befragen. Staaten und Investoren würden ihren Ausblick auf die endgültigen Zahlen stützen.



Industriemetalle würden sich nach der Unterzeichnung des Phase 1-Handelsabkommens zwischen den USA und China erholen, gekoppelt mit chinesischen Wirtschaftsdaten, die stärker seien als erwartet. Die internationalen Studiengruppen für Nickel, Blei, Zink und Kupfer würden davon ausgehen, dass das globale Marktgleichgewicht für die jeweiligen Rohstoffe im nächsten Jahr einen Überschuss aufweisen werde.



Edelmetalle hätten mit Palladium an der Spitze die stärkste Performance unter den Rohstoffkomplexen verzeichnet. Starke Fundamentaldaten in Verbindung mit einem günstigeren Risikosentiment aufgrund des Phase 1-Handelsabkommens zwischen den USA und China hätten die Aufwärtsbewegung der zyklisch reagierenden Palladiumpreise gestützt. Die Gold- und Silberpreise hätten auch von der zunehmenden geopolitischen Unsicherheit profitiert, die durch die Spannungen zwischen den USA und dem Iran ausgelöst worden sei. (03.02.2020/ac/a/m)





