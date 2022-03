Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Ausbruch des Russland-Ukraine-Kriegs hat scharfe Preisanstiege insbesondere bei denjenigen Rohstoffen nach sich gezogen, bei denen Russland bzw. die Ukraine als Lieferanten bedeutend sind, so die Analysten der DekaBank.Die Corona-Krise werde im Prognosezeitraum weitgehend überwunden, die Weltwirtschaft kehre auf ihren langfristigen Wachstumspfad zurück. Bei den Rohstoffpreisen dürfte sich die starke Aufwärtsdynamik aus den Jahren 2020/21 nicht unvermindert fortsetzen. Denn bei vielen Rohstoffnotierungen seien die Vor-Corona-Niveaus bereits weit übertroffen worden, was vor allem den Pandemie-bedingten Lieferketten-, Transport- und Logistikverwerfungen geschuldet gewesen sei. Allerdings könnte die Entspannung dieser Probleme durch den Russland-Ukraine-Krieg bzw. durch die wirtschaftliche Abschottung Russlands erneut beeinträchtigt werden. Denn der Abbruch russischer Exporte könnte die Lieferketten wieder durcheinanderbringen. Dennoch sei eins klar: Die Einbeziehung des Energiesektors in die Sanktionen des Westens erhöhe deren Schlagkraft enorm, zugleich aber auch den Druck auf die Abnehmerländer, ihre Energieversorgung umzustellen. Ohnehin dürfte der Umbau hin zu mehr nachhaltigem Wirtschaften die Energiepreise strukturell erhöhen.Die Edelmetalle würden im Prognosezeitraum nicht mehr die starke Unterstützung durch die Geldpolitik erfahren wie in den vergangenen Jahren, allerdings erhöhe sich die geopolitische Risikoprämie wohl für eine längere Zeit. Die Preise für die konjunktursensiblen Industriemetalle würden weiterhin durch das globale Wachstum gestützt. Die Anlageklasse Rohstoffe eigne sich nach wie vor als Beimischung in einem breit gestreuten Portfolio. Allerdings müsse beachtet werden, dass bei Rohstoffanlagen jederzeit starke Preisschwankungen auftreten könnten. (Ausgabe März 2022) (04.03.2022/ac/a/m)