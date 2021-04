Die Energiewende könnte die wichtigste treibende Kraft für die Zukunft sein. Dieser Megatrend sei durch die Pandemie ausgelöst worden, bei der die politischen Entscheidungsträger die Notwendigkeit von Finanzspritzen erkannt hätten, um Wachstum zu induzieren, anstatt sich nur auf die Geldpolitik zu verlassen. Darüber hinaus werde ein großer Teil aller Infrastrukturausgaben, die im Rahmen einer Haushaltserweiterung eingeführt würden, wahrscheinlich für umweltfreundliche Initiativen verwendet. Ein Drittel der von Präsident Biden zugesagten Infrastrukturausgaben in Höhe von 2 Billionen US-Dollar sei für den Transport- und Elektrofahrzeugsektor bestimmt. China habe bereits einen neuen Plan für die Energiefahrzeugindustrie eingeführt, der 2021 in Kraft getreten sei und darauf abziele, reine Elektrofahrzeuge bis 2035 zur Hauptoption für den Automobilabsatz zu machen. Viele Länder in Europa hätten bereits an verschiedenen Stellen im nächsten Jahrzehnt Verbote für neue Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor eingeführt.



Die politischen Entscheidungsträger würden daher den Weg für das Gedeihen dieser Branche ebnen. Zuletzt habe der Autohersteller Jaguar Land Rover seine Absicht erklärt, die Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie in diesem Jahr zu testen, um die gesamte Flotte bis 2025 zu elektrifizieren. Die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen bei den Verbrauchern verlaufe ebenfalls exponenziell. Laut Wood Mackenzie könnten bis 2040 weltweit 300 Millionen Elektrofahrzeuge auf Straßen fahren - gegenüber rund 5 Millionen im Jahr 2019.



Die Energiewende sei ein gutes Zeichen für grüne Metalle wie Kupfer, Nickel, Silber, Aluminium und Platin, um nur einige zu nennen. Für Metalle gebe es eine strukturelle Quelle des Nachfragewachstums, die sich in den kommenden Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, voraussichtlich beschleunigen werde. Die Nachfrage dürfte auch globaler Natur sein und nicht von einer Handvoll Ländern getrieben werden. Und die kurzfristige Schwäche des US-Dollar könnte genau den zusätzlichen Anstoß für eine Beschleunigung dieses Megatrends geben.



Rohstoffinvestoren hätten zahlreiche Optionen, die von einzelnen Rohstoffen bis hin zu gezielten oder breiten Körben reichen würden. Die wesentlichste Feststellung bei der Betrachtung der globalen börsengehandelten Produktströme für Rohstoffe sei, wie breit angelegte Körbe im letzten Jahr aus der Bedeutungslosigkeit zu den dominierenden Strömen in diesem Jahr aufgestiegen seien. Die Zuflüsse in breite Rohstoffe hätten seit Jahresbeginn 6 Milliarden US-Dollar überschritten, während Industriemetalle mit einem Nettomittelzufluss von knapp 800 Millionen US-Dollar an zweiter Stelle stünden.



Mobeen Tahir, Associate Director, Research bei WisdomTree, stellt die Frage, ob wir uns in einer Hausse für Rohstoffe befänden? Dies scheine sicherlich der Fall zu sein. Sei es ein Superzyklus? Es sei womöglich noch zu früh, um das zu sagen, aber die Frage verdiene sicherlich Aufmerksamkeit. Könnte sich eine Teilmenge des Rohstoffuniversums wie Metalle in einem Superzyklus befinden? Dafür Argumente zu finden, werde von Tag zu Tag einfacher. Unabhängig davon, ob Anleger den Begriff Superzyklus annähmen oder nicht, sei es in der Tat eine aufregende Zeit für Rohstoffe. (19.04.2021/ac/a/m)







