Gleichzeitig sei in den USA die Zahl der aktiven Bohrlöcher auf den niedrigsten Stand seit 15 Jahren gefallen. Allerdings hätten OPEC+, die USA und Kanada ihre Fördermengen im August um insgesamt circa 2,5 Millionen Barrel pro Tag erhöht. Trotz der laufenden Konjukturerholung erwartet die Postbank vorerst nicht, dass die Ölpreise ihr Niveau von Anfang des Jahres (Brent 68 US-Dollar, WTI 63 US-Dollar) zeitnah erreichen könnten - die Terminmärkte signalisieren aber einen leichten Aufwärtstrend: So werden Kontrakte auf WTI-Öl mit Laufzeit bis Dezember 2021 derzeit mit einem Aufschlag von 2,50 US-Dollar je Barrel auf den aktuellen Kontrakt gehandelt.



Deutlich turbulenter sei es zuletzt an den Edelmetallmärkten zugegangen. Ausgelöst durch einen Renditeanstieg bei US-Staatsanleihen habe der Goldpreis Anfang August innerhalb von nur 30 Stunden ein kräftiges Minus von 8% erlitten. Die Silbernotierung sei vorübergehend sogar um 20% eingebrochen, bevor eine kräftige Gegenbewegung die Verluste bei rund 6,5% begrenzt habe. Es sei der erste nennenswerte Rückschlag seit März gewesen, als die Edelmetalle ihr Jahrestief markiert hätten. In den vergangenen Monaten hätten die Notierungen um 43% bei Gold und um 120% bei Silber kräftig zugelegt.



Käufer börsengehandelter Produkte, die mit physischem Gold hinterlegt seien - Diese hätten bis Ende Juli 899 Tonnen erworben. Dagegen habe die Bedeutung der Zentralbanken für die Goldnachfrage zuletzt abgenommen. Der Internationale Währungsfonds habe für Juli 2020 nur noch Nettoankäufe im Volumen von knapp 9 Tonnen gemeldet. Damit hätten die Notenbanken ihren Reserven so wenig Gold hinzugefügt wie seit Dezember 2018 nicht mehr; brutto seien 27 Tonnen erworben worden. Die Türkei sei dabei mit 19 Tonnen für den Löwenanteil verantwortlich gewesen, Katar, Indien und Kasachstan lediglich für geringe Mengen. Auf der Verkäuferseite hätten sich hingegen Usbekistan mit 11,6 Tonnen und die Mongolei mit 6,1 Tonnen befunden. Im Gesamtjahr 2020 hätten die Notenbanken rund um den Globus bis Ende Juli gut 200 Tonnen Gold gekauft.



Gold oder Silber - welches der beiden Edelmetalle die besseren Perspektiven aufweise, hänge auch von der konjunkturellen Entwicklung insbesondere im Verarbeitenden Gewerbe ab - die Silbernachfrage resultiere zu rund 50% aus der Industrie. Aktuell werde Gold mit dem 70-fachen des Silberpreises gehandelt, während der Markturbulenzen im März sei der Faktor sogar auf den Rekordwert von 127 geklettert. Der Mittelwert der vergangenen 50 Jahre liege bei 59. Langfristig könnte der kleine Bruder des Goldes vom Einsatz in der Photovoltaik und der Elektromobilität profitieren. (Perspektiven September 2020) (14.09.2020/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Rückläufige US-Lagerbestände, sinkende strategische Reserven - doch nicht einmal "Laura", stärkster Hurrikan in Louisiana seit 160 Jahren, brachte Ende August den US-Ölmarkt richtig in Wallung. Nach den Turbulenzen im Frühjahr herrscht weiterhin sommerliche Ruhe an den globalen Ölmärkten, berichten die Analysten von Postbank Research.Das Handelsvolumen an den Terminbörsen sei für Öl sowohl der Nordseesorte Brent als auch der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) Ende August auf den niedrigsten Stand seit gut 5 Jahren gefallen. Die Notierungen hätten sich inzwischen aber für beide Sorten auf dem Niveau von Anfang März eingependelt. In Asien habe der Ölverbrauch nahezu den Stand von vor der Corona-Krise erreicht. Auf der Angebotsseite würden sich die OPEC und ihre Partner (OPEC+) diszipliniert an ihre Produktionsquoten halten und die tägliche Ölförderung im Vergleich zum März 2020 um gut 8 Millionen Barrel (159 Liter je Fass) reduzieren.