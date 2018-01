Mnuchin habe auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos betont, dass der schwache US-Dollar der US-Wirtschaft nütze, woraufhin dieser nochmals abgewertet habe, auf zwischenzeitlich bis zu 1,25 Euro. Da Rohöl am Weltmarkt in US-Dollar gehandelt werde, sorge ein schwacher US-Dollar für niedrigere Importpreise in anderen Währungsräumen. Die könnte eine anziehende Nachfrage auslösen, die den Rohölpreis perspektivisch stützen sollte.



Zum zweiten Preistreiber lasse sich sagen, dass die EIA abermals rückläufige US-Lagerbestände vermeldet habe, bereits der zehnte Wochenrückgang in Folge. Die Vorräte seien entsprechend um weitere 1,1 Mio. Barrel auf nunmehr 411,6 Mio. Barrel gesunken und somit auf den niedrigsten Stand seit Februar 2015. Auch weltweit seien die Rohöllagerbestände rückläufig. Die Lager der OECD-Staaten würden auf rund 120 Mio. Barrel über der Zielmarke des Fünf-Jahres-Durchschnitts seitens der OPEC geschätzt.



In der kommenden Woche werde wiederum der Bericht der EIA im Fokus stehen. Mit Interesse werde dort auch die Angebotsseite verfolgt werden. Die US-Ölindustrie bewege sich mit einem Fördervolumen von 9,9 Mio. Barrel pro Tag nahe ihres Rekordhochs von 10,04 Mio. Barrel täglich aus dem Jahr 1970. Für die mittelfristige Entwicklung werde auch die amerikanische Leitwährung von Bedeutung bleiben. Die Analysten der Nord LB erwarten künftig einen stärkeren US-Dollar, was den Rohölpreis drücken sollte und bleiben bei ihren Prognosen. Zum Ende des Jahres 2018 dürfte die Nordseesorte Brent demnach nach Einschätzung der Analysten bei knapp unter 70 US-Dollar notieren. (29.01.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Rohölnotierungen haben ihren Höhenflug der vergangenen Wochen weiter fortgesetzt, so Frederik Kunze und Georg Friedrich Händel von der Nord LB.Die Nordseesorte Brent habe am Donnerstag 71,28 US-Dollar je Barrel erreicht und auch die US-Sorte WTI sei auf 66,66 US-Dollar je Barrel geklettert, was jeweils den höchsten Stand seit Dezember 2014 darstelle. Ursächlich für den starken Preisanstieg seien zum einen die Äußerungen von US-Finanzminister Steven Mnuchin zum schwachen US-Dollar und zum anderen die Wochenzahlen der Energy Information Administration (EIA) gewesen.