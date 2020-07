Auf der Angebotsseite habe ebenfalls preistreibend gewirkt, dass Libyen offenbar größere Probleme beim Hochfahren des faktischen Exportvolumens habe, weil sich verschiedene Partikularkräfte in dem vom Bürgerkrieg zerrütteten Land gegenseitig blockieren würden. Unmittelbar preisbeeinflussende Meldungen / Ereignisse seien aber eher rar gesät gewesen, was eventuell auch mit dem Independence Day in den USA am Freitag zusammenhängen möge.



Für die mittelfristige bzw. längerfristige Entwicklung sei hervorgehoben, dass (1) sich der Zustand der US-Schieferöl-Industrie zusehends verschlechtere (Konkurse bzw. Chapter 11 einiger Produzenten und gegen den Trend steigende Arbeitslosigkeit im Sektor) und (2) nach BP nun auch Shell den Buchwert seiner Reserven massiv nach unten korrigiert habe. Wieviel Bilanzkosmetik im Spiel sei, lasse sich schwer beziffern; dass sich darin aber auch ein gestiegener Pessimismus über die langfristigen Aussichten der Branche widerspiegele, sei unbestritten. Hinzuzufügen sei, dass Seadrill, ein großer Player im (Deep-Sea-)Offshore-Sektor ein sehr düsteres Bild über die aktuelle Lage beschrieben habe. Das müsste mittelfristig ebenfalls zu einer langsameren Welt-Förderquote beitragen.



Die Analysten würden an ihrer vorsichtig positiven Prognose festhalten, die zumindest so lange anhalten dürfte, wie an den Finanzmärkten eine kräftige Erholung gespielt werde. Dass es dabei immer noch erhebliche Abwärtsrisiken gebe, müsse ja inzwischen kaum noch hervorgehoben werden. (06.07.2020/ac/a/m)







