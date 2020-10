Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Delle die US-Präsident Trump mit seiner Corona-Infektion sowie mit dem angekündigten Stopp des billionen-schweren Hilfspakets für die US-Wirtschaft in die Ölpreis-Charts schlug, wurde im Laufe der vergangenen Woche wieder ausgeglichen, so die Analysten der Nord LB.Das US-Konjunkturpaket stecke im Gesetzgebungsverfahren fest, womit sich die für Wirtschaft und Ölnachfrage wichtigen Stimuli noch um Wochen verzögern könnten. Gleichzeitig flaue mit dem Ende der norwegischen Ölstreiks und dem durchgezogenen Hurrikan Delta in dieser Woche auch der Rückenwind durch die temporären Angebotseinschränkungen ab. Die weiteren Signale seien uneinheitlich. Während die steigenden Fördermengen in Libyen nach dem Ende der Hafenblockaden eine Belastung für das Ölmarktgleichgewicht in den kommenden Wochen darstellen würden, habe Saudi-Arabien mit einer leichten Anhebung der offiziellen Exportpreise nach Asien ein Zeichen der Stärke gesetzt, das in Tagen der weiter wachsenden Nachfrage-sorgen durch zweite Corona-Wellen für viele Marktbeobachter überraschend komme.Innerhalb der OPEC seien bereits vereinzelte Stimmen zu vernehmen, die bei der schwächer als erwartet verlaufenden Nachfrageerholung außerhalb Asiens die Sinnhaftigkeit der für Januar geplanten Fördermengenausweitung um rund 2 Mio. bpd infrage stellen würden. Es erscheine nicht ausgeschlossen, dass das Ölkartell in den kommenden Wochen und Monaten nochmals Änderungen am Förderprofil vornehme. Zentral werde dies von der weiteren Entwicklung der Nachfragesituation in den kommenden Wochen abhängen. Eine wichtige Indikation hierfür werde mit der für diesen Dienstag anstehenden jährlichen Publikation des World Energy Outlooks durch die Internationale Energieagentur (IEA) erwartet. Die darin enthaltenen Aussichten dürften recht trübe ausfallen .Die Analysten würden bei ihrer Ölpreisprognose unverändert vorsichtig bleiben. (12.10.2020/ac/a/m)