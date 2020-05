Unterstützung hätten die Preise insbesondere (oder ausschließlich?) in der Hoffnung gefunden, dass die Ölnachfrage im Zuge der Lockerungsmaßnahmen in vielen Ländern wieder zunehmen werde. Diese Hoffnung sei derzeit groß und scheine vieles andere in den Hintergrund zu drängen. Feste Hinweise gebe es wenig überraschend nämlich nicht, würden diese Maßnahmen doch bisher nur diskutiert und angekündigt, vollzogen oder umgesetzt seien sie fast nirgendwo. Dass und wie spekulativ die Schritte zur Normalisierung immer noch seien, habe am Wochenende Großbritannien gezeigt; die von Boris Johnson groß angekündigten Öffnungsmaßnahmen hätten mehr als Bettvorleger denn als Tiger geendet.



Überhaupt sei z.Z. offen, in welchem Umfang die Menschen dieser Politik folgen würden oder ob nicht die individuelle Angst vor Ansteckung das Tempo der weiteren Entwicklung bestimme. Hilfreich gewesen seien außerdem Spekulationen, dass die Angebotsseite deutlicher auf den Preisverfall reagiere und die geförderte Menge nach unten anpasse. Einige Analysten würden die Größenordnung der Kürzung bei 12 Mio. Fass sehen, während die Nachfrage seit ihrem Tief Mitte April bereits wieder um 9 Mio. Barrel auf 79 Mio. angestiegen sei. Daraus sei die Erwartung formuliert worden, dass der Markt schon Anfang Juni wieder ausgeglichen sein könnte.



Am Mittwoch habe mit ZenRock ein vierter großer asiatischer Ölhändler Konkurs anmelden müssen. Dies könnte die Spotpreise aktuell nach unten verzerren, da die Finanzierung für Termingeschäfte verteuere und so die intertemporale Arbitrage erschwert werde, obwohl physisch gesehen noch Lagerkapazitäten frei seien. Ende der Woche sei bekannt geworden, dass Saudi-Arabien nach wie vor Öl mit einem deutlichen Discount nach Asien verkaufe. Das Königreich kämpfe offenbar immer noch um Marktanteile. Insgesamt biete sich immer noch ein chaotisches Bild. Die festeren Preise würden aus Sicht der Analysten der NORD LB hochspekulativ bleiben und sie würden keinen Grund sehen, ihre Prognose anzupassen. (Markets Weekly KW 20/Fixed Income & Macro Research) (11.05.2020/ac/a/n)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise konnten über die Woche hinweg ihren Aufwärtstrend behaupten, so die Analysten der NORD LB.Das Barrel Brent habe am Freitag mit 28,62 USD um 10,8% höher als eine Woche zuvor geschlossen, WTI habe 24,48 USD gekostet. Die Schwankungsbreite sei unverändert hoch gewesen. Brent sei am Montag knapp unter 26 USD gestartet, bis zur Wochenmitte sei es bis über 31 USD nach oben gegangen und zum Wochenende seien die Kurse dann wieder abgebröckelt.