Die Compliance Rate der an der Förderbegrenzung beteiligten Staaten habe mit kombinierten 149% (164% Compliance der 14 OPEC-Staaten und 85% der 10 beteiligten non-OPEC-Staaten) den fünften Monat in Folge einen Rekord wert dargestellt. Im Vorfeld der Sitzung seien diese Ergebnisse bereits erwartet und eingepreist gewesen, was sich besonders an deutlich höheren Handelsaktivitäten in kurzlaufenden Futures am Donnerstag wiedergespiegelt habe.



So seien allein an der NYMEX mit rund 830.000 Rohölfutures des Erfüllungszeitraums Juni fast 35% mehr Handelsaktivität beobachtet worden als an einem durchschnittlichen Handelstag, wobei ein deutliches Übergewicht an Kaufordern die Erwartung kurzfristig weiter steigender Preise impliziere. Maßgeblich würden diese Erwartungen an den kommenden Beschlüssen der OPEC bezüglich einer Verlängerung der Förderbeschränkung hängen.



Zwar hätten sich die globalen Rohöllagerbestände seit der Einführung im Januar 2017 um rund 300 Millionen Barrel verringert und lägen über alle OECD Staaten hinweg nach aktuellen Berichten der IEA nur noch um rund 30 Millionen Barrel über dem OPEC Ziel des 5 Jahres-Durchschnitts - wobei die USA nach einem erneut starken Lagerbestandsrückgang bereits knapp unter ihrem 5-Jahres-Durchschnitt lägen -, dennoch sehe der einflussreiche Saudi-Arabische Energieminister Al-Falih die Angebots-Nachfrage-Bilanz nicht im Gleichgewicht. Das Ziel der Eindämmung der Ölschwemme sei noch nicht erreicht und ein Preis zwischen 80 und 100 USD wäre gemäß Al-Falih erstrebenswert. Da auch der strategisch wichtige Partner Russland einer Verlängerung der Zusammenarbeit grundsätzlich positiv gegenüberstehe, würden die Analysten eine Verlängerung der Produktionsbeschränkung und damit ein Weiterbestehen der preisunterstützenden Wirkung als wahrscheinlich erachten.



Abseits der politischen Einflussfaktoren habe der internationale Währungsfond am Dienstag seinen halbjährlichen World Economic Outlook veröffentlicht und darin seine 2018er Wachstumsannahme für die USA um 0,2% auf 2,9% nach oben korrigiert. Da diese Prognose historisch hohe Relevanz für die Ölnachfrageprognosen der IEA und EIA hätten, würden die Analysten im Hinblick auf den am 8. Mai anstehenden Short-term Energy Outlook der EIA und dem am 16. Mai anstehenden Ölmarktreport der IEA positive Unterstützung im Rahmen stärkerer Nachfrageerwartungen erwarten.



Allgemein würden die Analysten in einer robusten Nachfrageentwicklung, der erwarteten OPEC Politik und den Spannungen im nahen und mittleren Osten positive Marktbedingungen sehen, wobei diese Effekte ihrer Ansicht nach bereits zum Großteil eingepreist seien und daher im Rahmen potenzieller negativer Signale deutliches Korrekturpotenzial vorhanden sei. Kurzfristig würden die Analysten die in zwei Wochen am 12. Mai anstehende Entscheidung der US-Regierung über die Iran Sanktionen im Fokus sehen. (23.04.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Bullenmarkt an den internationalen Rohölbörsen setzt sich fort und treibt die Crude-Notierungen auf ein letztmalig im November 2014 erreichtes Niveau im Bereich der 74 USD pro Barrel Brent, wobei die Leitsorte Brent am Freitag mit 73,90 USD pro Barrel um 1,7% fester als in der Vorwoche schloss, so die Analysten der Nord LB.Die allgemeine Marktstimmung verbleibe auch eingangs dieser Handelswoche aufgrund der robusten globalen Nachfragesituation, kontinuierlich rückläufiger Lagerbestände und allen voran den politischen Spannungen im nahen und mittleren Osten sowie der Förderpolitik der OPEC ausgesprochen positiv. Lediglich einen leichten Knick habe die Stimmung am vergangenen Freitag durch die getwitterte Kritik des US-Präsidenten Trump an der Förderpolitik der OPEC bekommen, welche die Rohölpreise nach seinen Worten künstlich nach oben treibe und nicht zu akzeptieren sei.In Anbetracht dessen, dass die US-Frackingindustrie bereits jetzt am Rande der infrastrukturellen Möglichkeiten wachse - am Freitag habe Baker Hughes von einem weiteren monatlichen Wachstum um 5 Bohrtürme auf nunmehr 820 aktiven US-Einheiten berichtet (Höchststand seit März 2015) - würden die Analysten die Möglichkeiten der angebotsseitigen Einflussnahme auf einen niedrigeren Ölpreis aus den USA jedoch als limitiert erachten. Stattdessen würden die Ergebnisse der Sitzung des ministeriellen Überwachungsausschusses der OPEC am vergangenen Freitag für weitere Preisunterstützung sprechen.