Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis bewegte sich am Freitag deutlicher nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖl" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei hätten die Notierungen den Ausbruch aus dem mehrtägigen Abwärtstrend geschafft.



Mit dem Trendbruch biete sich die Chance einer größeren Gegenbewegung. Spielraum wäre bis in den Bereich 60,53 USD vorhanden. Wenn es gelinge, die Hochs vom Freitag zu überwinden. Sollte Brent jedoch unter 57,00 USD zurückfallen, dürfte sich die Erholung der Vortage nur als bärische Flagge darstellen, was schnell weitere Abgaben bis in den Bereich 55,86 USD einleiten könnte. (12.08.2019/ac/a/m)





