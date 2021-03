Der Suezkanal sei bekanntermaßen eine der wichtigsten Arterien der Schifffahrt. Dies gelte für alle Sektoren der Industrie. Rohöltanker würden zum einen die Ölströme aus dem Nahen Osten nach Europa und in die USA versorgen. Zum anderen würden raffinierte Produkte wie beispielsweise Heizöl nach Asien geliefert. Mit dem Anhalten der Blockade der Wasserstraße hätten bereits einige Reeder eine Umleitung der Ladungen über das Kap der guten Hoffnung (Südafrika) initiiert. Zwar habe das havarierte Schiff mithilfe günstiger Wasserverhältnisse Sonntagnacht endlich bewegt werden können. Wie lange der Suezkanal nun jedoch noch gesperrt bleibe, hänge davon ab, welche Schäden an dem Containerschiff ausgemacht würden und wie beweglich es dann final sein werde. Am Sonntag (28.03.2021) hätten sich bereits 369 Schiffe aller Art gestaut, darunter allein 25 Rohöltanker an den beiden Kanalenden. Je länger die Blockade des Kanals dauere, umso stärker könnte das Ölangebot temporär in Mitleidenschaft gezogen werden.



Die Tagesproduktion Saudi-Arabiens betrage aktuell keine 10 Mio. Barrel. VLCC-Tanker mit einer Ladekapazität von 2 Mio. Barrel könnten voll beladen nicht die Kanalpassage nehmen. Da komme die durch Ägypten laufende Sumed-Pipeline ins Spiel. Hier könne vor der Kanalpassage etwas entladen und im Mittelmeer wieder beladen werden. Die Pipelinekapazitäten würden sich auf 2,5 bis 2,8 Mio. Barrel pro Tag (b/d) belaufen. Die Ladung eines Suezmax- bzw. eines Aframax-Tankers belaufe sich auf ca. 1,3 Mio. Barrel rsp. ca. 0,75 Mio. Barrel.



Wir belassen unsere letzte Woche adjustierte Ölpreisprognose unverändert, so die Analysten der NORD/LB. Einerseits würden Ereignisse wie die aktuelle Unterbrechung der Ölversorgung in Ägypten das Preispendel nach oben ausschlagen lassen, andererseits zeichne sich in Europa ein noch über Wochen andauernder Weg aus der Pandemie ab. Dies werde den Ölbedarf vorerst nicht befeuern und wiege gegenüber Verzögerungen in der Ölversorgung ungleich schwerer. Positive News aus dem Suezkanal dürften Spekulationen auf steigende Kurse schnell den Wind aus den Segeln nehmen. (Ausgabe 13 vom 29.03.2021) (29.03.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Diesmal ist nicht der Ölpreis an sich aus dem Ruder gelaufen, sondern ein Containerschiff, so Christian Reuter und Thomas Wybierek von der NORD/LB.Dummerweise sei das ein so genannter Megamax, der ähnlich wie ein VLCC (Supertanker) 400 mtr. lang und 59 mtr. breit sei. Infolge eines Sandsturms sei das Schiff der Reederei Evergreen, das bis zu 20.000 Standardcontainer transportieren könne, im Suezkanal in die Begrenzung der Fahrrinne gedrückt worden und habe seit Anfang letzter Woche manövrierunfähig quer gelegen.