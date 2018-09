Xetra-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

28,88 EUR -1,50% (13.09.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

28,86 EUR -1,03% (13.09.2018, 18:14)



ISIN Rocket Internet-Aktie:

DE000A12UKK6



WKN Rocket Internet-Aktie:

A12UKK



Ticker-Symbol Rocket Internet-Aktie:

RKET



Kurzprofil Rocket Internet SE:



Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) gründet Internetunternehmen und investiert in Unternehmen mit bewährten Internetgeschäftsmodellen, die es dann in neue, unterversorgte oder unerschlossene Märkte einführt. Rocket Internets Strategie ist es, diese Internetunternehmen zu skalieren und zu Marktführern auszubauen. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten von Rocket Internet stehen bewährte Internetgeschäftsmodelle, welche die grundlegenden Bedürfnisse von Verbrauchern in den folgenden Bereichen erfüllen: Food & Groceries, Fashion, General Merchandise, Home & Living und Travel. Rocket Internet wurde im Jahr 2007 gegründet und beschäftigt in seinem Unternehmensnetzwerk heute über 36.000 Mitarbeiter in mehr als 110 Ländern auf sechs Kontinenten. Die Rocket Internet SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.rocket-internet.com. (13.09.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Matthias J. Kapfer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Start-up-Schmiede Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) unter die Lupe.Das nächste IPO einer Rocket-Internet-Beteiligung stehe in den Startlöchern. Nachdem das Berliner Beteiligungsunternehmen dieses Jahr bereits den Möbelhändler Home24 an die Börse gebracht habe, sei nun das Start-up Westwing an der Reihe. Der am gestrigen Tag veröffentlichte Halbjahresbericht habe die Erwartungen verfehlt und die Aussichten auf Gewinn seien verschoben worden. Kein gutes Omen für den Westwing-IPO.Die Rocket-Internet-Aktie befinde sich seit dem Allzeittief bei 15,17 Euro im letzten Jahr wieder deutlich im Aufwind. Die 30-Euro-Marke rücke nun immer wieder in den Fokus und habe oft schon überwunden werden können. Dennoch habe der Abgang des Finanzchefs etwas die Stimmungbelastet. Investierte Anleger und mutige Neueinsteiger könntendennoch auf eine baldige Fortsetzung des Aufwärtstrends setzen, so Matthias J. Kapfer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.09.2018)Börsenplätze Rocket Internet-Aktie: