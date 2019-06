Börsenplätze Rocket Internet-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

24,24 EUR -1,38% (06.06.2019, 16:26)



Tradegate-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

24,20 EUR -1,55% (06.06.2019, 16:29)



ISIN Rocket Internet-Aktie:

DE000A12UKK6



WKN Rocket Internet-Aktie:

A12UKK



Ticker-Symbol Rocket Internet-Aktie:

RKET



Kurzprofil Rocket Internet SE:



Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) gründet Internetunternehmen und investiert in Unternehmen mit bewährten Internetgeschäftsmodellen, die es dann in neue, unterversorgte oder unerschlossene Märkte einführt. Rocket Internets Strategie ist es, diese Internetunternehmen zu skalieren und zu Marktführern auszubauen. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten von Rocket Internet stehen bewährte Internetgeschäftsmodelle, welche die grundlegenden Bedürfnisse von Verbrauchern in den folgenden Bereichen erfüllen: Food & Groceries, Fashion, General Merchandise, Home & Living und Travel. Rocket Internet wurde im Jahr 2007 gegründet und beschäftigt in seinem Unternehmensnetzwerk heute über 36.000 Mitarbeiter in mehr als 110 Ländern auf sechs Kontinenten. Die Rocket Internet SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.rocket-internet.com. (06.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Start-up-Schmiede Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) unter die Lupe.Nach mehreren Beteiligungsverkäufen habe das Berliner Unternehmen in der Vorwoche einen Netto-Cash-Bestand von 3,1 Mrd. Euro ausgewiesen. Da verwundere es kaum, dass den Aktionären bei der Hauptversammlung am heutigen Mittwoch v.a. eine Frage auf den Nägeln brenne: Was mache Rocket-Chef Oliver Samwer mit dem ganzen Geld? Eine eindeutige Antwort habe es darauf zunächst nicht gegeben. Es sei schwieriger geworden, Gründer und Ideen zu finden, um mit ihnen Unternehmen aufzubauen, habe Samwer bei der Hauptversammlung gesagt.Auf der Suche nach vielversprechenden Investments erkunde die Beteiligungsgesellschaft auch neue Geschäftsfelder. Rocket Internet mache Mittlerweile u.a. auch Immobiliengeschäfte und wolle künftig technologische Versicherungs- und Gesundheitsdienstleistungen anbieten. Das sehe eine Satzungsänderung vor, die die Hauptversammlung am Donnerstag abgesegnet habe.Forderungen, einen Teil des Cash-Bestands an die Aktionäre auszuschütten, habe Rocket Internet-Chef Samwer indes abgelehnt. Auch wenn man ihm für seine offenen Worte bei der Hauptversammlung Respekt zollen müsse: Die Aktionäre könne Samwer damit zunächst nicht begeistern. Speziell die Immobilien-Pläne kämen am Donnerstag zur Unzeit. Medienberichte über einen "Mietendeckel" in Berlin würden die Aktien von Immobilienkonzernen teils massiv unter Druck bringen.Mit Material von dpa-AFX.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link