Börsenplätze Rocket Internet-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

27,30 EUR +0,66% (27.09.2018, 13:53)



Tradegate-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

27,28 EUR +0,66% (27.09.2018, 13:56)



ISIN Rocket Internet-Aktie:

DE000A12UKK6



WKN Rocket Internet-Aktie:

A12UKK



Ticker-Symbol Rocket Internet-Aktie:

RKET



Kurzprofil Rocket Internet SE:



Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) gründet Internetunternehmen und investiert in Unternehmen mit bewährten Internetgeschäftsmodellen, die es dann in neue, unterversorgte oder unerschlossene Märkte einführt. Rocket Internets Strategie ist es, diese Internetunternehmen zu skalieren und zu Marktführern auszubauen. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten von Rocket Internet stehen bewährte Internetgeschäftsmodelle, welche die grundlegenden Bedürfnisse von Verbrauchern in den folgenden Bereichen erfüllen: Food & Groceries, Fashion, General Merchandise, Home & Living und Travel. Rocket Internet wurde im Jahr 2007 gegründet und beschäftigt in seinem Unternehmensnetzwerk heute über 36.000 Mitarbeiter in mehr als 110 Ländern auf sechs Kontinenten. Die Rocket Internet SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.rocket-internet.com. (27.09.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Berliner Start-up-Schmiede Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) unter die Lupe.Der geplante Börsengang von Westwing nehme konkrete Formen an. Das Unternehmen habe die Preisspanne für den geplanten Börsengang auf 23,00 bis 29,00 Euro je Aktie festgelegt. Zu einem Kurs in dieser Spanne sollten 4,4 Mio. neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung platziert werden. Zu dem stünden weitere 660.000 Aktien aus einem Wertpapierdarlehen von Rocket Internet für eine eventuelle Mehrzuteilung zu Verfügung.Bei einer erfolgreichen Platzierung aller neuen Aktien und vollständiger Ausübung der Green-Shoe-Option würde im Rahmen des Börsengangs bis zu 25% des Grundkapitals von Westwing platziert. Der Bruttoerlös würde dann je nach endgültigem Angebotspreis 116,4 bis 146,8 Mio. Euro betragen. Dieser solle ausschließlich Westwing zufließen und nach Unternehmensangaben "in erster Linie für Investitionen in die Technologieplattform sowie die Kundenerfahrung einzusetzen und das internationale Marktwachstum" verwendet werden. Ein Teil der Erlöse solle ferner zur Schuldentilgung verwendet werden.Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die BaFin und dessen Veröffentlichung beginne die Angebotsfrist am 28. September und ende voraussichtlich am 10. Oktober 2018. Die Westwing-Aktien (ISIN DE000A2N4H07 / WKN A2N4H0) sollten dann am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse notiert werden. Der erste Handelstag sei voraussichtlich der 11. Oktober 2018.Die Empfehlung des "Aktionär" war bereits in der Vorwoche ausgestoppt worden, seitdem befindet sich die Rocket-Aktie wieder auf der Watchlist, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 27.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link