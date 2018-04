Xetra-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

Kurzprofil Rocket Internet SE:



Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) gründet Internetunternehmen und investiert in Unternehmen mit bewährten Internetgeschäftsmodellen, die es dann in neue, unterversorgte oder unerschlossene Märkte einführt. Rocket Internets Strategie ist es, diese Internetunternehmen zu skalieren und zu Marktführern auszubauen. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten von Rocket Internet stehen bewährte Internetgeschäftsmodelle, welche die grundlegenden Bedürfnisse von Verbrauchern in den folgenden Bereichen erfüllen: Food & Groceries, Fashion, General Merchandise, Home & Living und Travel. Rocket Internet wurde im Jahr 2007 gegründet und beschäftigt in seinem Unternehmensnetzwerk heute über 36.000 Mitarbeiter in mehr als 110 Ländern auf sechs Kontinenten. Die Rocket Internet SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.rocket-internet.com. (18.04.2018/ac/a/d)



Rocket Internet (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) ist ein 2007 gegründetes Beteiligungsunternehmen mit Anteilen in unterschiedlicher Höhe an verschiedenen Internet-Startups, darunter der Möbelversand Home24, der Kochboxenversand HelloFresh, die E-Commerce-Plattform Jumia und der Shoppingclub Westwing, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Auch an Delivery Hero seien die Berliner derzeit noch mit weniger als zehn Prozent beteiligt. Ebenso sei das von den Brüdern Marc, Oliver und Alexander Samwer gegründete Unternehmen am Online-Versandhändler Zalando beteiligt gewesen; bis heute die erfolgreichste Beteiligung von Rocket Internet. Zum Geschäft gehöre das Halten, Verwalten und Verkaufen der Anteile. Von Inkubator habe sich das Unternehmen zum Investor gewandelt, wodurch es auch bestehende Startups kaufe, anstatt selbst zu gründen. Am Montag habe Rocket Internet einen neuen Aktienrückkauf gestartet, um bis zu 15 Millionen eigene Aktien zu erwerben.Das entspreche rund neun Prozent des eingetragenen Grundkapitals. Die Annahmefrist für das öffentliche Angebot beginne am 17. April und ende mit dem 2. Mai. Der zuvor seit August 2017 laufende Rückkauf eigener Aktien werde dagegen vorzeitig beendet. Schon am Freitag habe Rocket Internet die 2017er Zahlen vorgelegt und habe seine Reserven mit 2,7 Milliarden Euro angegeben, die investiert werden möchten.