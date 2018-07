Tradegate-Aktienkurs Rock Tech Lithium-Aktie:

ISIN Rock Tech Lithium-Aktie:

CA77273P2017



WKN Rock Tech Lithium-Aktie:

A1XF0V



Ticker-Symbol Rock Tech Lithium-Aktie:

RJIB



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rock Tech Lithium-Aktie:

RCKTF



Kurzprofil Rock Tech Lithium Inc.:



Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, Nasdaq OTC-Symbol: RCKTF) ist eine kanadische Explorations-Gesellschaft mit Sitz in Vancouver/British Columbia. Ziel des Unternehmens ist es, Liegenschaften mit hohen Anteilen von Metallen, die für die Energiespeicherung (Batterien) bzw. den Bereich "e-mobility" benötigt werden, zu finden und zu entwickeln. (23.07.2018/ac/a/a)



Rock Tech Lithium habe eine aktualisierte Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 für sein Georgia Lake Flaggschiffprojekt veröffentlicht, die eine Zunahme des Li2O -Erzes um 40% auf 13,30 Mio. Tonnen (vorher: 9,5 Mio. Tonnen) zeige, während Li2O in situ um 51% auf 148.000 Tonnen gestiegen sei (zuvor: 98.000 Tonnen). Der gemessene und angezeigte Teil der Ressource sei um 106% höher bei 6,58 Mio. Tonnen (zuvor: 3,19 Mio. Tonnen). Dies sei wichtig, da die Preliminary Economic Assessment (PEA) des Projekts, die in den nächsten Wochen veröffentlicht werden solle, hauptsächlich auf der gemessenen und angezeigten Ressourcenzahl basieren werde.Die neue Ressourcenschätzung sei Teil eines vom deutschen Bergbauberater DMT GmbH & Co. KG (DMT) gemäß NI 43-101 erstellten technischen Berichtes. DMT verfasse derzeit auch die PEA. Basierend auf den neuen Informationen, die im technischen Bericht von DMT vorlägen, habe der Analyst eine DCF-basierte Bewertung für das RCK-Projekt in Georgia Lake erstellt. Er sehe den fairen Wert der Aktie bei CAD 2,10. Seine vorherige Bewertung, die auf einem Peer-Group-Vergleich basiert habe, habe ebenfalls CAD 2,10 betragen.