Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (17.12.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Analyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse den Roche-Genussschein (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5) unter die Lupe.Der Pharmakonzern Roche könne das amerikanische Gentechnik-Unternehmen Spark Therapeutics nun definitiv übernehmen. Nachdem am Vortag die britischen Behörden grünes Licht für die 4,3 Milliarden Dollar schwere Transaktion gegeben hätten, sei nun auch das Einverständnis der amerikanischen Behörden erfolgt.Die zuständige US-Behörde, die Federal Trade Commission, habe die Untersuchungen abgeschlossen und der Akquisition ohne Vorbehalte zugestimmt, habe Roche in der Nacht auf Dienstag mitgeteilt. Roche habe den Spark-Aktionären 114,50 US-Dollar je Spark-Aktie angeboten.Wegen der genauen Begutachtung durch die beiden Behörden habe Roche das ursprünglich im Februar abgegebene Angebot wiederholt verlängern müssen. Den Spark-Aktionäre sei zuletzt eine Frist bis am gestrigen Montagabend eingeräumt worden, um die Offerte anzunehmen. Roche wolle die Transaktion noch bis Jahresende über die Bühne bringen.Die Aktie von Spark Therapeutics habe am Montagabend 2,6 Prozent auf 113,57 Dollar gewonnen und sich damit dem Übernahmepreis angenähert. Die Aktie von Roche zeige sich nahezu unverändert.Auch Marion Schlegel von "Der Aktionär" bleibt für die beiden Schweizer Pharmakonzerne äußerst optimistisch. Gewinne laufen lassen - auch ein Neueinstieg sei noch möglich. (Analyse vom 17.12.2019)Mit Material von dpa-AFX