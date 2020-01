LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Roche-Aktie:

294,00 EUR +0,68% (28.01.2020, 10:20)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Roche-Aktie:

314,80 CHF +0,06% (28.01.2020, 10:05)



ISIN Roche-Aktie:

CH0012032113



WKN Roche-Aktie:

851311



Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHO



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHHBF



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (28.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Pharmagiganten die Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF).Am 31. Dezember 2019 habe China eine Gruppe von Lungenentzündungsfällen unbekannter Ursache in Wuhan (11-Mio.-Stadt in Zentralchina) gemeldet, die mit dem Huanan-Fischmarkt in Verbindung gebracht worden seien. Mittlerweile wisse man, dass ein neuartiges Coronavirus (2019nCoV) die Fähigkeit zur Mensch-zu-Mensch-Infektion erworben habe und die Ursache für den Ausbruch sei. Zuletzt habe die WHO über 2.798 Fälle in zwölf Ländern und 80 Tote berichtet.Die Symptome einer Infektion mit dem 2019nCoV würden der einer gewöhnlichen Erkältung ähneln, von der sich die meisten Patienten ohne Medikation erholen würden. Derzeit gebe es keine speziellen Behandlungsmöglichkeiten oder Impfstoffe, um Coronavirus-Infektionen zu therapieren. Klinische Studien für virenhemmende Mittel gegen das MERSCoV würden noch andauern. Abbvie habe angekündigt, eines seiner HIV-Medikamente gegen das 2019-nCoV testen zu wollen.Die Virenhemmer von Roche (Tamiflu, Xofluza) würden nur bei Grippeinfektionen wirken, sodass Schneider mit keinen positiven Umsatzeffekten rechne. Genauso wenig erwarte er, dass der Umsatz in China (9M19-Umsatz: CHF 2,5 Mrd.) belastet werde, da Roche primär unentbehrliche Krebsmedikamente nach China exportiere.Da das Virus von Mensch zu Mensch übertragen werden könne, habe der aktuelle Ausbruch in China die nächste Pandemiephase erreicht. Aber Schneider gehe nicht von einem Worst-Case-Szenario aus, da Behördenvertreter und Wissenschaftler in China sowie auf der ganzen Welt schnell reagiert hätten. Er werde diese Situation dennoch genau beobachten und seine Prognose bei einer Änderung der Situation aktualisieren. Da das antivirale Medikament Tamiflu von Roche nur gegen Influenzavirusinfektionen helfe, sei es unwahrscheinlich, dass das Unternehmen von zusätzlichen Verkäufen wie bei früheren Pandemien profitieren werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Roche-Aktie: