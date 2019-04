Tradegate-Aktienkurs Roche-Aktie:

232,60 EUR -0,26% (17.04.2019, 10:12)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Roche-Aktie:

265,00 CHF -0,60% (17.04.2019, 10:06)



ISIN Roche-Aktie:

CH0012032113



WKN Roche-Aktie:

851311



Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHO



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHHBF



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (17.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmagiganten Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) unter die Lupe.Der Pharmakonzern Roche habe im ersten Quartal deutlich mehr umgesetzt als erwartet und sei aus diesem Grund für das laufende Geschäftsjahr etwas optimistischer als zuvor. Der Umsatz sei um neun Prozent auf 14,8 Milliarden Schweizer Franken (rund 13 Milliarden Euro) gestiegen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Basel mitgeteilt habe. Zu dem guten Abschneiden hätten vor allem die zuletzt neu eingeführten Produkte beigetragen. Sie hätten die Umsatzeinbußen durch Nachahmerprodukte mehr als ausgeglichen. Analysten hätten lediglich mit im Schnitt 14,2 Milliarden Franken gerechnet.Roche verdanke sein gutes Abschneiden aber nicht nur neu eingeführten Mitteln wie dem Immun-Therapeutikum Tecentriq oder dem MS-Mittel Ocrevus. Laut dem Konzernchef Severin Schwan sei das MS-Mittel die bislang erfolgreichste Produkteinführung in der Geschichte von Roche. Es seien auch die älteren Blockbuster Herceptin, Avastin und Mabthera, die allesamt besser als von Analysten erwartet abgeschnitten hätten. Damit sei der negative Einfluss durch Nachahmerprodukte bei diesen drei Mitteln schwächer als befürchtet ausgefallen.Roche erwarte daher nun, 2019 das obere Ende seiner Umsatzprognose zu erreichen. So gehe das Unternehmen nun von einem Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich aus. Bislang habe Roche ein Plus im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. Beim Kerngewinn je Aktie werde zu konstanten Wechselkursen weiter ein Wachstum angestrebt, das weitgehend dem Umsatzplus entsprechen solle.Die Aktie von Roche reagiere auf die starken Zahlen am Morgen mit einem deutlichen Kursplus. Damit könnte die Aktie nun wieder Kurs auf das 3-Jahreshoch bei 280,55 Schweizer Franken nehmen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Roche-Aktie: