Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Ex: ROG) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in der personalisierten Medizin. Roche ist das größte Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems sowie auch der bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement.



Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute mehr als 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das elfte Jahr in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen innerhalb der Pharmabranche im Dow Jones Sustainability Index (DJSI). (08.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Analyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Analyse den Genussschein des Schweizer Pharmakonzerns Roche AG (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Ex: ROG) unter die Lupe.Der Pharmakonzern Roche stoppe die Behandlung einer bestimmten Form von Blasenkrebs mit dem Immuntherapeutikum Tecentriq. Diese Entscheidung sei in Absprache mit der US-Zulassungsbehörde FDA im Rahmen einer branchenweiten Überprüfung von beschleunigten Zulassungen mit Bestätigungsstudien getroffen worden, habe Roche am Montag mitgeteilt. Dabei gehe es um Studien, die ihre Ziele am Ende nicht erreicht hätten und noch keine regulären Zulassungen erhalten hätten.Konkret gehe es dabei um den Einsatz von Tecentriq bei Patienten, die an metastasierendem Blasenkrebs leiden würden und zuvor mit Platin behandelt worden seien.Tecentriq sei im Rahmen eines beschleunigten Zulassungsprozesses in den USA ersten Patienten zugänglich gemacht worden. Das Accelerated Approval Program ermögliche laut Mitteilung, dass Menschen mit schwer behandelbaren Krebsarten, bestimmte neue Therapien früher erhalten würden."Auch wenn die Rücknahme von Tecentriq für zuvor mit Platin behandelten Blasenkrebs enttäuschend ist, zeigt Tecentriq weiterhin Vorteile bei verschiedenen Krebsarten und bleibt daher eine sinnvolle Behandlungsoption für viele Patienten", werde Levi Garraway, Leiter der globalen Produktentwicklung, in der Mitteilung zitiert.Auch wenn Roche bei Tecentriq einen Rückschlag erlitten habe, bei der Aktie löse dies keinen neuen Druck aus. Derartige Entwicklungen müssten bei Pharmaunternehmen einkalkuliert werden, die weitere langfristige Pipeline könnte noch eine Vielzahl positiver News bereithalten. Roche notiere zum Wochenstart leicht im Plus bei 299,80 Schweizer Franken. Derzeit kämpfe das Papier mit der 300-Franken-Marke. Positiv sei aus charttechnischer Sicht, dass das Oktobertief 2020 im Zuge der jüngsten Korrekturbewegung nicht unterschritten worden sei. Ein klares positives Signal wäre hingegen das Überspringen der 200-Tage-Linie sowie der Hochs vom Januar 2021 und November 2020.Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Erfreuen könnten sich Investoren weiter an der starken Dividendenrendite von derzeit 3,0 Prozent. (Analyse vom 08.03.2021)Mit Material von dpa-AFX