Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Ex: ROG) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in der personalisierten Medizin. Roche ist das größte Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems sowie auch der bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement.



Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute mehr als 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das elfte Jahr in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen innerhalb der Pharmabranche im Dow Jones Sustainability Index (DJSI). (03.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse den Genussschein des Pharmakonzerns Roche AG (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Ex: ROG) unter die Lupe.Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) habe mit der Prüfung eines Corona-Medikaments des Pharmakonzerns Roche und dessen Partners Regeneron (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol Deutschland: RGO, NASDAQ-Ticker-Symbol: REGN) begonnen. Der EMA-Ausschuss für Humanarzneimittel untersuche das auf der Kombination von zwei Antikörpern beruhende Mittel REGN-COV2, habe die Behörde am Montag mitgeteilt.Das Medikament, das gemeinsam vom US-Hersteller Regeneron und von Roche entwickelt worden sei, solle im vergangenen Jahr zur Behandlung der Covid-Infektion des damaligen US-Präsidenten Donald Trump eingesetzt worden sein.Nach Angaben der EMA erfolge die Wirksamkeitsprüfung im Rahmen eines sogenannten Rolling-Review-Verfahrens. Dabei würden Experten Daten aus Studien bewerten, auch wenn diese Versuche noch nicht abgeschlossen seien und noch kein Antrag auf Zulassung gestellt worden sei. Das Zulassungsverfahren könne auf diese Weise verkürzt werden.Der EMA zufolge deute eine Studie darauf hin, dass das Mittel die im Blut vorhandene Menge an Coronaviren reduzieren könne. Es sei aber noch zu früh, um Schlussfolgerungen über das Verhältnis von Nutzen und Risiken zu ziehen. In den USA gebe es für REGN-COV2 eine Notfallzulassung der Arzneimittelbehörde FDA. Ob die EMA der EU-Kommission die Zulassung für Europa empfehlen werde, sei noch offen.Neben REGN-COV2 habe das Ministerium ein Mittel des US-Pharmaunternehmen Eli Lilly (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol LLY, Ticker-Symbol NYSE: LLY) geordert, das ebenfalls sogenannte monoklonale Antikörper enthalte. Sie würden im Labor hergestellt und sollten das Virus nach einer Infektion außer Gefecht setzen können.DER AKTIONÄR bleibt zuversichtlich, was die langfristige Entwicklung der Roche-Aktie angeht. Die Pipeline sei sehr stark und könnte vor allem im kommenden Jahr einige News bereithalten. Zudem sei Roche ein verlässlicher Dividendenzahler. Derzeit betrage die Rendite 3,0 Prozent. Aus charttechnischer Sicht wäre die rasche Rückeroberung der 200-Tage-Linie wichtig. Auch bei der Aktie des US-Partners Regeneron wäre der Sprung über die 200-Tage-Linie wichtig. DER AKTIONÄR erhofft sich von dem Wert in Zukunft noch einiges, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zum Roche-Genussschein. (Analyse vom 03.02.2021)Mit Material von dpa-AFX