Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (17.11.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Pharmagiganten die Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF).Die FDA habe Emicizumab (Hemlibra) zur prophylaktischen Behandlung von Erwachsenen und Kindern mit Hemmkörperhämophilie A zugelassen, und zwar auf Grundlage der Studien HAVEN 1 (primärer Endpunkt) und HAVEN 2 (Zwischenergebnisse). Der Beipackzettel enthalte eine Black-Box-Warnung zum Risiko schwerwiegender Blutgerinnsel, wenn Hemlibra über mehr als 24 Stunden zusammen mit dem Bypassing-Präparat FEIBA angewendet werde. (Sämtliche Hemmkörper-Bypassing-Präparate würden ebenfalls Black-Box-Warnungen enthalten.)Wie dem Analysten bekannt sei, werde Roche Hemlibra im ersten Jahr für USD 485.000 pro Jahr und danach für USD 455.000 anbieten. Damit liege der Preis am unteren Ende von Hemmkörperbehandlungen, aber gleichauf mit prophylaktischen Faktor-VIII-Therapien für Patienten ohne Hemmkörper. Das Analysten-Modell gehe bereits von jährlichen Kosten von USD 460.000 für beide Szenarien aus.Der Analyst prognostiziere einen globalen Spitzenumsatz beim Hemmkörper-Szenario von CHF 717 Mio. Zudem rechne er mit einem Spitzenumsatz von CHF 685 Mio. bei Patienten ohne Hemmkörper. Hier werde sich Emicizumab gegen einige etablierte und sehr wirksame Faktor-VIII-Produkte behaupten müssen. Daher gehe er von einem geringeren Marktanteil (10%) und einer längeren Dauer bis zum Spitzenumsatz (acht Jahre) aus.Der Zeitplan und die Preisgestaltung würden dem Analysten-Bericht vom 17.07.17 entsprechen. Die näher am Markt für Patienten ohne Inhibitoren orientierte Preisgestaltung spreche für die Positionierungsstrategie von Roche. Der Analyst sehe eine Erhöhung der Erfolgswahrscheinlichkeit mit Inhibitoren von 80% auf 90% (EMA-Zulassung stehe noch aus); sein Fair Value für die Aktie steige um CHF 0,40, sein Kursziel bleibe unverändert. Er erwarte die Ergebnisse von HAVEN 3 für Patienten ohne Inhibitoren bis Ende 17E. Die Belastbarkeit dieser Daten werde über die Tiefe und das Tempo der Einführung entscheiden.An der ASH 2016 präsentierte Daten: Gazyva + Chemotherapie hätten zu einer Verbesserung des progressionsfreien Überlebens (PFS) um 34% gegenüber Rituxan + Chemotherapie alleine (HR 0.66; p=0.0012) geführt, aber es habe sich bisher keine Wirkung auf die Gesamtüberlebensdauer gezeigt.Der Analyst glaube, dass GALLIUM einen Praxiswechsel hervorrufen werde, aber die Erkenntnisse dürften nur langsam übernommen werden. Dies unter anderem, weil für iNHL keine Heilung existiere - so könnten Patienten, die mit der aktuellen 1L-Standardbehandlung R-Chemo einen Rückfall erleiden würden, immer noch G-Chemo als 2L-Therapie durchführen (die aktuelle Standardbehandlung als 2L-Therapie wegen der erfolgreichen GADOLIN-Studie von Roche, die eine Wirkung auf die Gesamtüberlebensdauer gezeigt habe). Da der Analyst bereits von der Zulassung von GALLIUM ausgegangen sei, sei keine Änderung an unserem Roche-Modell erforderlich.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Roche-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy". Das Kursziel laute unverändert CHF 281,00. (Analyse vom 17.11.2017)